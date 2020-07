LR Vicenza, ufficiale: primo contratto da professionista per Tommaso Mancini

La società LR Vicenza comunica che Tommaso Mancini, atleta vicentino del vivaio biancorosso, ha sottoscritto il primo contratto da professionista che lo lega al club fino al 30 giugno 2023.

Mancini, attaccante classe 2004, la scorsa stagione ha segnato 13 gol con gli Under 17 biancorossi. Nell’ultimo anno ha collezionato anche 12 presenze con la Nazionale Italiana Under 16, nella quale ha brillato siglando 8 reti e fornendo 2 assist. In precedenza per lui 7 convocazioni anche con la Nazionale Under 15 e 4 reti segnate, oltre alle convocazioni con la Rappresentativa di Lega Pro.

Mancini è stato convocato per il ritiro precampionato della Prima Squadra, in corso di svolgimento sull’Altopiano di Asiago.