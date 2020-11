Lr Vicenza, tre calciatori positivi al Covid: tamponi al resto della squadra

La società LR Vicenza comunica che dai tamponi molecolari effettuati venerdì nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, sono emerse le positività al COVID-19 di tre calciatori. Tutti e tre i tesserati sono asintomatici e sono stati posti in isolamento domiciliare di concerto con l’AULSS 8 Berica.

Il restante gruppo squadra sarà sottoposto a nuovo tampone, in vista della gara di oggi contro la Cremonese e seguirà l’iter previsto dai protocolli sanitari in essere.

La Lega Nazionale Professionisti B ha disposto lo slittamento dell’orario d’inizio della gara Cremonese – LR Vicenza, che si disputerà quindi alle ore 19:00 di domani, sabato 7 novembre.