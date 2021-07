Lr Vicenza, vaccinazione anti Covid per staff e squadra

Già dai primi di agosto, con largo anticipo rispetto alla data di inizio del campionato, l’intero team sarà messo in sicurezza

Nella giornata del 12 luglio, il team delle Cure primarie del Distretto socio sanitario Est ha somministrato la prima dose di vaccino anti Covid (a RNA virale) alla squdra e al team biancorosso che completerà il ciclo il 3 agosto.

Con tale procedura già dai primi di agosto, con largo anticipo rispetto alla data di inizio del campionato, l’intera squadra e lo staff biancorosso saranno in sicurezza nella prevenzione dell’infezione da Covid 19.

La società biancorossa sin dal luglio 2002 ha stretto un accordo con l'Ulss 8 Berica che ha visto durante tutto lo scorso campionato un attento monitoraggio dell’infezione attraverso la puntuale esecuzione dei tamponi molecolari per gli atleti e per lo staff nelle periodicità previste dal protocollo FIGC: 48 ore prima della gara e ogni due giorni in caso di positività di un membro del gruppo ed esame sierologico ogni 14 giorni.

"Tale monitoraggio continuo e puntale - spiega la società - assieme ad un costante contatto dell’Azienda ULSS 8 con lo staff medico e dirigenziale del LR Vicenza, ha permesso nel tempo il normale svolgimento di tutte le attività sia agonistiche che di allenamento"