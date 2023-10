LR Vicenza-Renate: le probabili formazioni

Serie C

Alle 16.15 al Menti arriverà il Renate e il Vicenza cercherà di tornare ai tre punti dopo la sconfitta, prima di stagione, subita contro la Pro Vercelli. Per Aimo Diana un ritorno al passato e un motivo in più per fare bene.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Vicenza (3-5-2): Confente; Ierardi, Golemi?, Laezza; De Col, Cavion, Proia, Greco, Costa; Ferrari, Rolfini. All. Diana.

Renate (4-3-3): Fallani; Bosisio, Mondonico, Auriletto, Possenti; Currarino, Esposito, Garetto; Rolando, Procaccio, Sorrentino. All. Pavanel.

Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli

Assistenti: Giuseppe Cesarano di Castellamare di Stabia e Davide Fedele di Lecce.