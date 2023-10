LR Vicenza-Renate: i convocati di mister Diana

Serie C

Domani alle ore 16.15 al Menti si gioca la sfida LR Vicenza-Renate, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C Now girone A. Mister Diana dopo la conferenza stampa ha convocato 23 calciatori.

Ecco l'elenco completo.

Portieri: Confente, Massolo, Siviero.

Difensori: Costa, De Col, De Maio, Golemic, Ierardi, Laezza, Lattanzio, Sandon, Valietti.

Centrocampisti: Cavion, Greco, Jimenez, Proia, Ronaldo, Scarsella, Talarico, Tronchin.

Attaccanti: Ferrari, Pellegrini, Rolfini.