LR Vicenza-Pro Vercelli: i convocati di mister Vecchi per la sfida di domani

A pochi giorni dalla vittoria sul campo dell'Atalanta U23, il Vicenza è pronto a tornare in campo nel turno infrasettimanale per affrontare in casa la Pro Vercelli (ore 20.30). Dopo due trasferte consecutive, dunque, i biancorossi tornano a giocare tra le mura amiche. Sono 23 i convocati di Stefano Vecchi, che deve rinunciare ancora a De Col.

Elenco convocati

Portieri: Confente, Gallo, Massolo

Difensori: Costa, Cuomo, Fantoni, Golemic, Laezza, Lattanzio, Sandon

Centrocampisti: Cavion, Greco, Proia, Ronaldo, Rossi, Talarico, Tronchin

Attaccanti: Busato, Rolfini, Ferrari, Della Morte, Delle Monache, Pellegrini