Di Carlo raccoglie affetto, Thomassen la vittoria: le pagelle del "baffo"

Fondamentale, ancora una volta l’estro del Loco, affiancato stavolta anche da Rolfini. Aggiunto ai passi falsi di Lecco e Pro Sesto il risultato del Menti contribuisce a ridisegnare la classifica, con il Lane a tre punti dal Lecco, a due dalla Pro Sesto e a uno dai ramarri. Conta pochissimo nell’economia generale, ma basta perché i tifosi si mangino le dita pensando a quello che avrebbe potuto essere solo con una vittoria in più.

Le pagelle del "baffo"

CONFENTE 7: stare un po’ in panchina evidentemente gli ha fatto bene, perché ha disputato una delle migliori gare da quando è arrivato qui. Tre interventi, almeno, sono da incorniciare: il salvataggio al 24’ sull’incursione di Zammarini, la parata di piede su Candellone al 56’ e la super uscita al limite dell’area su Piscopo al 63’.

NDIAYE 6+: una buona gara ma si vede che questo ragazzone africano, arrivato al calcio che conta solo tre mesi fa, deve ancora mangiare tanta pastasciutta. Alterna giocate da applausi a incertezze, dovute appunto all’inesperienza. Ha un fisico devastante e una buona velocità di base. Val la pena di farlo crescere.

BELLICH n.g.: partito un po’ in difficoltà ha la sfortuna di farsi male dopo 10 minuti. Il guaio è che mentre sta ancora zoppicando si snoda l’azione del vantaggio neroverde di Dubickas. Speriamo che la torsione della caviglia non abbia provocato danni gravi.

(CAPPELLETTI) 6/7: ecco la prima delle gradite sorprese della giornata. In molti lo consideravamo un giocatore sulla via del tramonto, ma oggi contro i friulani ha fornito una prova di tutto rispetto. Chiamato ad entrare in corsa è stato il più convincente del pacchetto arretrato e si è presentato più volte in area avversaria. Da menzionare anche il salvataggio al 59’.

PASINI 6+: vado controcorrente rispetto a chi ha valutato positivamente la prova della difesa. Il capitano ha giocato una partita senz’altro sufficiente, ma va detto che gli avversari si sono infilati tra le maglie spesso e volentieri. E il voto alto assegnato al portiere la dice lunga su quanto ha sofferto il Lane là dietro.

SANDON 5,5: il meno convincente del pacchetto arretrato. Parte male e continua su quella falsariga, con un grave errore al 37’. Si vede che avrebbe gamba per poter far male sulla fascia, ma anche per lui vale quanto detto circa il suo opposto di destra: deve migliorare la fase di chiusura e imparare a farsi valere di più nelle ripartenze.

(OSVIZACH) 6: più di mezzora di passerella, nella quale non lesina lo sforzo per dare alla prima linea orfana di Ferrari qualche soluzione alternativa.

CAVION 7: lui è un altro che sembra la bella copia del giocatore stucchevole e improduttivo visto in precedenza. In queste ultime apparizioni fa di tutto: filtra, suggerisce e punta l’area. Ci era mancato per tanto tempo un centrocampista così completo. E ora, finalmente, sembra confermare la fama guadagnata in tanti anni di calcio importante.

(JIMENEZ) 6: anche per lui, quaranta minuti dedicati a cucire le trame di un Lane in calando. Si guadagna qualche buon pallone e prova anche, senza successo, di andare al tiro.

RONALDO 5: e qui veniamo alle note dolenti. Ma si tratta di cose dette e ridette. Ha un piedino come nessun altro ma riesce a infastidire il pubblico rallentando troppo spesso la manovra e cercando la finezza non necessaria. Il mister deve lavorare su questo cavallo di razza, perché così com’è serve poco. Ma se riuscisse a trovare un giusto equilibrio tra giocate brasileire e concretezza nelle fasi delicate, nei play off potrebbe fare la differenza. Ma ho detto, se…

DELLA MORTE 6-: contro il Pordenone molta quantità ma non abbastanza qualità, soprattutto considerando il suo tasso di classe e la sua velocità di base. Suo l’assist per Rolfini per l1-0. Ultimamente ha tirato la carretta e forse la sosta fino al 7 maggio potrebbe giovare più a lui che agli altri.

(TONIN) 6,5: ultima bella notizia. Ci avevano parlato bene di questo 17enne arruolato dalla Primavera, ma francamente in un quarto d’ora ha stupito tutti: accelerazioni, scatto, dribbling e anche fisico. Mancherà sicuramente la malizia, ma non la “gana” da battaglia. Da incorniciare l’incursione all’89’.

SCARSELLA 6+: si vede che ha una gran voglia di mettersi in mostra dopo il lungo stop. Contro gli uomini di Mimmo non gli è riuscito il suo pezzo forte, la giocata tra le linee. Ma ha tenuto in mano le redini del gioco, dispensando consigli e indicazioni ai compagni. Tornerà utile nella lotteria del play off.

ROLFINI 7: cercava il gol come un disperso nel deserto cerca l’acqua. Dopo un certo impaccio iniziale, lo trova al 29’ con il tapin che batte Festa. Si segnala anche per l’ottimo assist qualche minuto dopo per il 2-1. Avremo bisogno anche di ritrovare un Cobra al 100%

FERRARI 7: che cosa vuoi dire ancora di lui. Senza il gaucho della Pampa dove sarebbero ora i biancorossi. I suoi 19 gol (senza contare quelli di Coppa) hanno salvato la squadra dai bassifondi della classifica. Magari è ingeneroso per i compagni di squadra, ma è così. Oggi gli confezionano un traversone sottoporta e lui castiga senza pietà i marcatori. Non stupisce nemmeno più…

(BEGIC) n.g.: si impegna per mantenere il vantaggio con qualche puntata estemporanea. In una di queste, in zona Cesarini, non gli riesce lo stop che l’avrebbe lanciato in porta. Va bene così…

All. THOMASSEN 6,5: il tenente Dan rispetta la parola e dà spazio ad alcuni giocatori meno utilizzati, che gli danno risposte positive. La squadra non gioca una partita esaltante, né dietro, né in mezzo. Ma l’obiettivo principale era dare minutaggio a tutti. Un copione che rivedremo certamente anche a Piacenza. Ha il tempo di recuperare qualche assente (il più importante Ierardi, ma probabilmente anche Dalmonte e Bellich). Dispiace solo che il tributo che la Sud ha dedicato all’ex tecnico di Cassino non sia stato adeguatamente esteso a un giovane allenatore, poco più che quarantenne, che da quando si è seduto nella panchina del Lane ha ottenuto risultati insperati. Teniamocelo stretto…