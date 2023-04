Lr Vicenza - Pordenone 2-1

Mister Di Carlo: “Un pareggio sarebbe stato più giusto. Siamo andati meritatamente in vantaggio ma non siamo riusciti a chiudere la partita. Sul secondo gol del Vicenza mi fare ci fosse un fallo evidente di Ferrari su un nostro centrocampista. Gli episodi sono andati a favore del Lane. Ora dobbiamo provare a fare i tre punti contro l’Albinoleffe perché può ancora succedere di tutto. Ringrazio i tifosi vicentini e spero che ci si ritrovi in finale.”

Mister Thomassen: “Abbiamo vinto grazie al carattere, nonostante qualche difficoltà all’inizio e nel finale. Il faccia a faccia Cappelletti-Ronaldo? Sono cose che fanno parte di questo gioco. Non stiamo giocando con le bambole… Voglio recuperare certi giocatori rimasti ai margini e valorizzarli. Quanto a Tonin, lo conosco bene perché fino a qualche settimana fa era uno dei miei in Primavera e oggi si è trovato davanti due difensori molto tosti. Bellich ha riportato una distorsione alla caviglia, speriamo bene. Ogni partita fa storia a sé e grazie alla panchina lunga ho molte possibilità nei cambi.”

Franco Ferrari: “Sono felicissimo col gol di oggi di aver superato il record dell’anno passato. Di questo devo ringraziare tutti, dai miei compagni, allo staff ma anche la mia ragazza, la mia famiglia e il mio procuratore. Il mio modo di esultare? L’ho preso da Batistuta, un bomber che ho amato molto. Nel mio gol c’era un fallo? Non me ne sono accorto. La squadra è carica perché siamo consapevoli di quello che stiamo facendo adesso.”