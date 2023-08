Lr Vicenza: piacere siamo Fausto e Jacopo

Due giocatori, come dire il vecchio e il nuovo per costruire un Vicenza vincente. Esordisce, come d’obbligo, Fausto Rossi: “Ho voluto fortemente questo trasferimento e sono felicissimo dopo tanti anni (12 per la precisione) di poter indossare di nuovo una maglia che non ho mai smesso di amare. E’ stata un’estate lunga e travagliata ma poi tutto si è risolto e riparto adesso da dove la mia carriera professionistica è iniziata. Io sono un giocatore che crede moltissimo all’importanza dei valori e dell’attaccamento alla maglia. E’ successo recentemente nei quattro anni di Reggio Emilia e anche qui intendo dare un’importanza fondamentale al legame con la città e col suo popolo. Lo testimoniano anche le mie prime scelte. Potevo lasciare la famiglia Torino, dove abbiamo casa. Ma d’accordo con mia moglie abbiamo deciso che abiteremo a Vicenza e che i nostri due bambini si iscriveranno qui alle scuole. Saremo tutti biancorossi al 100%”

Ha poi preso la parola il DS Matteassi per puntualizzare le voci che volevano possibile l’addio di Ronaldo alla società berica: “Contrariamente alle voci apparse sulla stampa voglio precisare che non abbiamo avuto alcun contatto con il Catania per il centrocampista brasiliano. Anzi, ho parlato proprio alcuni giorni fa con Ronnie e il ragazzo mi ha assicurato di stare benissimo qui e di voler contribuire ad una stagione vincente con la maglia biancorossa. Aggiungo che non c’è alcuna contraddizione tra il suo gioco e quello di Ronaldo. Possono giocare in alternativa ma anche tranquillamente assieme, perché i giocatori bravi non costituiscono mai un problema per una squadra.”

E’ stata infine la volta del giovane talento ventitreenne scuola Sassuolo, Jacopo Pellegrini, l’anno scorso alla Regia: “Anche io ho spinto subito perché si chiudesse la trattativa. Non era l’unica offerta ricevuta ma il ho messo subito il Vicenza in testa alla lista. Immaginate quindi la mia felicità quando tutto è andato a buon fine. Ora tutti i discorsi di mercato stanno a zero e la palla passa a noi giocatori. Dovendomi descrivere, sono una prima punta mobile. Mi piace attaccare la porta ma anche cercare il dialogo e la profondità. Ma sono giovane e so di avere margini di miglioramento, ad esempio sulla protezione della palla e nel colpo di testa. E il Lane è la piazza perfetta per aiutarmi a crescere tecnicamente.”