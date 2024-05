LR Vicenza: il programma degli allenamenti

Il Vicenza ha poco tempo a disposizione per preparare la sfida dei quarti di finale dei playoff con il Padova: match d'andata martedì 21 maggio al Menti e ritorno il 25 all'Euganeo. Nella giornata di ieri la squadra biancorossa, dopo il passaggio del turno con il Taranto, si è ritrovata allo Sporting 55 alle ore 11 per un allenamento a porte chiuse. Oggi, invece, il ritrovo è fissato per le ore 15.

Il programma completo dal 20 al 25 maggio: