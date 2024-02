LR Vicenza: il programma degli allenamenti

Serie C

Serie C Girone A

Il Vicenza in attesa della sfida sul campo dell'Atalanta U23, in programma sabato alle ore 18.30 e dopo la vittoria contro la Pergolettese, continua ad allenarsi e lo farà tutti i giorni. Il gruppo guidato da mister Vecchi nello scorso weekend ha ritrovato il successo in trasferta dopo tre mesi.

Il programma completo: