LR Vicenza: Golemic in diffida e multa alla società

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 30 e 31 Ottobre 2023 ha adottato le decisioni in merito alle gare dell'undicesima giornata.

Per quanto riguarda il Vicenza va segnalata la quarta ammonizione con diffida per il difensore Golemic che si aggiunge a Costa e Ferrari nella lista dei giocatori per i quali al prossimo giallo scatterà la squalifica.

Inoltre la società biancorossa è stata multata di mille euro per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:

1. al 1° e 29 minuto della gara, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2. al 32° e 74° minuto della gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;

3. al 29° minuto della gara, due bicchieri di plastica contenenti liquido all’indirizzo del portiere della squadra avversaria, senza colpirlo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).