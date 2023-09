Lr Vicenza; Federico Proia in biancorosso

La società LR Vicenza comunica di aver perfezionato il prolungamento contrattuale con il calciatore Federico Proia, sino al 30 giugno 2025.

Proia, centrocampista classe ’96, nella prima parte della stagione 2021/2022 ha registrato 19 presenze con la maglia biancorossa e siglato 4 reti.

In carriera vanta 153 presenze in Serie B condite da 23 reti e 7 assist, oltre a 54 presenze in Serie C e 7 reti siglate.