LR Vicenza e Lotto Sport Italia: le divise per la nuova stagione

Continuità e sostenibilità: questi i driver alla base dello sviluppo delle divise di LR Vicenza per la stagione sportiva 2021/2022.

Sono quelle che già conosciamo ma rivisitate nei dettagli. Le nuove maglie del Lane per la stagione 2021/2022, presentate oggi sono quindi biancorossa, nera e bianca, più le due dei portieri: una gialla e una blu.

In un anno segnato dalla pandemia e dall’assenza dei tifosi allo stadio, LR Vicenza e Lotto Sport Italia hanno quindi condiviso la scelta dell’attenzione all’ambiente, confermando nel design gli outfit gara che hanno caratterizzato la precedente stagione, arricchendoli nei tessuti utilizzati e nei dettagli. Sono stati, infatti, rivisitati i materiali utilizzati per il colletto e per la produzione dei loghi, e ogni maglia è stata arricchita con la patch “Official Product”.

La terza divisa, di colore bianco con dettagli rossi, si caratterizza per il materiale utilizzato, un Polyester Biodegradable altamente traspirante che garantisce ottimo comfort e benessere nelle diverse fasi di gioco. Sul petto è presente il logo Lotto istituzionale del passato, sul lato sinistro lo scudetto del club.

Le due divise da portiere, realizzati nello stesso materiale della 3rd Jersey, si differenziano per i colori, il primo royal e il secondo giallo, e si caratterizzano per una stampa astratta tono su tono sia sul corpo sia sulle maniche di tipo raglan, con un’estetica che richiama agli anni ’90.