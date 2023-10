LR Vicenza: dopo la gara oltre a mister Diana ha parlato anche il difensore Golemic

Dopo il pareggio interno contro il Padova (1-1), in conferenza stampa, è intervenuto anche il difensore del Vicenza Vladimir Golemi?.

Queste le parole del calciatore biancorosso: “Un punto guadagnato o due persi? Dipende da come la vede ogni persona, io penso che ogni punto guadagnato sia una cosa importante. Volevamo fortemente la vittoria, ci rimane un grande rammarico. Eravamo tutti un po’ arrabbiati perché anche nel secondo tempo, creando tanto, dovevamo chiuderla e avevamo l’opportunità. Poi non abbiamo potuto, è un punto che muove la classifica, fa bene perché il campionato è lungo e c’è ancora tanto da fare. Stiamo facendo cose importanti, non abbiamo avuto risultati, è vero, penso che abbiamo grande fiducia in noi stessi e lo abbiamo dimostrato oggi. Penso che abbiamo un grande gruppo. Dal mio punto di vista volevo dire una cosa: io guardo i miei compagni come se fossero miei fratelli, dalla mattina alla sera siamo insieme, mangiamo insieme, facciamo tante cose insieme e loro sanno, come io so, che loro sono sempre qui per me. E’ una cosa molto importante che mi sentivo di dire, perché è facile quando le cose non vanno bene buttare pietre e dire tutte le cose che si stanno dicendo, però non è così. Quando mio fratello o un mio amico è in difficoltà, non è che lo butto giù ancora di più, cerco di tirarlo su, gli do un colpo sulla spalla, perché io ci sono per lui. Sanno che io sono lì per loro e loro sono qui per me.

Cosa non è andato in questo periodo? Abbiamo parlato tanto. Non è andato che non abbiamo vinto. Non mi va di tornare indietro ad analizzare le partite, voglio guardare avanti e ho grande fiducia nei miei compagni, nei miei fratelli, possiamo dire la nostra perché il campionato è ancora lungo e ce la metteremo tutta, senza dubbio. Ci vuole tempo per creare certe cose, di notte non si fa niente, ci vuole pazienza, grande fiducia e si va avanti.

-10 dalla prima? È vero sono tanti, però sapete che sono recuperabili. Avete visto tanti campionati. Non ho trovato una squadra fuori categoria finora, anche se non ne abbiamo ancora incontrate tante, però bisogna mettere anche continuità nel risultato, è l’unica cosa che ci è mancata fino adesso. Questo era il mese nel quale personalmente pensavo che “avremmo fatto quel salto” ma non lo abbiamo fatto. Ci siamo seduti, abbiamo analizzato, sappiamo dove abbiamo sbagliato, adesso tocca fare quello step. Non sarà facile, avete visto che non ci regala niente nessuno. Però secondo me si può fare".