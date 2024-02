Lr Vicenza, costi sotto controllo

Chiusa la campagna acquisti e’ ora di consuntivi. Le mosse del Vicenza hanno una loro ratio ma niente può evitare di marcare gli ultimi movimenti come la smentita clamorosa dei programmi ambiziosi della società. Sono stati abbassati i costi, e’ vero, ma a costo di evidenziare coram populo che la strategia dei Rosso è fallita.

In estate il Lane aveva lavorato per costruire un gruppo che andasse in serie B, ora si è guardato al bilancio e (col Mantova avanti di 23 punti, il Padova di 16, la Triestina di 12 e il tandem Atalanta-Pro Vercelli che ci guarda anch’esso dall’alto), appare la presa d’atto che per l’ennesima volta l’annata si chiuderà in rosso. C’è l’ultima ratio dei play off, e’ vero. Ma mi sembra come la carota agitata davanti al muso del musso.

Che dire di Vecchi in tutto questo? Che senso dare al resto del campionato? Bocciate le scelte di Diana, si ritrova ora con una squadra che si appoggia quasi sullo stesso gruppo, visto che le novità in rosa sono solo due: un difensore e un attaccante. Per i portieri nulla cambia. La linea di difesa sarà ancora Laezza e Golemic, con l’aggiunta di Cuomo. Alternative Sandon e il giovane Fantoni. Nella linea di controcampo verosimilmente vedremo Costa da una parte e Della Morte dall’altra, dando fiducia al tris delle promesse mancate Cavion, Ronaldo e Rossi.

Ma resta da capire che ruolo ed impiego avranno i vari Grecoe Proiae soprattutto che prospettive hanno giovani come Tronchin e Talarico, cui non è stato allungato il contratto. Chiudendo con la prima linea, Delle Monache sarà la spalla del Loco, con Pellegrini e Rolfini ai box. Vi sembra una squadra che possa giocarsi gli spareggi e soprattutto date al vostro Baffo un’opinione fondamentale: per andare dove, una volta archiviata la stagione in corso?