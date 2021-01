Il Lane potrebbe essere interessato ad un trequartista rumeno

Probabilmente i tempi di recupero di Jari Vandeputte e la perdurante indisponibilità di Nalini, ancora alle prese col suo problema muscolare, stanno preoccupando più di quanto lasci apparire la dirigenza del Vicenza. É di queste ore la cessione al Feralpi Salò di Guerra, utilizzato spesso da Mimmo Di Carlo proprio sulle fasce. Anche questo pone in primo piano l’emergenza esterni che sta vivendo il Vicenza.

L’ultimo nome che è stato associato ai biancorossi (a rivelarlo il sito internazionale Transfermarkt, che gode di notevole reputazione) è quello di Gabriel Torje, trentunenne rumeno con una buona carriera alle spalle. Un furetto da 157 cm. di altezza, specializzato in particolare negli assist. Ha giocato in Italia nell’Udinese nel 2011/2012, con 21 presenze e due gol in serie A e poi ha vagabondato con diverse casacche (tra cui Dinamo Bucarest, Grozny, Espanol, Granada e Larisa per arrivare quest’anno al Bandirmaspor, formazione della massima serie turca. Si tratta di un’ala che può giocare sia a destra che a sinistra, ma anche svolgere compiti di trequartista o di secondo attaccante. Ha dalla sua ben 57 presenze nella Nazionale della Romania e altre 29 nelle Giovanili (di cui è stato capitano).

Staremo a vedere se la segnalazione ha qualche concretezza, tenendo d’occhio anche le altre candidature anticipate ieri dal Giornale di Vicenza ma che per il momento non hanno trovato conferma. Gli addetti ai lavori segnalano anche un altro giocatore che potrebbe fare al caso del Vicenza. Si tratta di Volpicelli del Matelica, un ventinovenne mancino che gioca però a destra ma può fare anche la punta centrale grazie al fisico possente (190 cm.). Suo punto di forza sono anche i calci da fermo, con cui ha un 5 su 5 che parla da solo. Memorabile la sua stagione al Francavilla, dove ha segnato 29 gol in 32 partite