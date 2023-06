Calciomercato, mister e ds: ultime grida dalla savana

Nella totale assenza di informazioni ufficiali da parte di Largo Paolo Rossi, ci si deve accontentare delle notizie raccolte tra gli addetti ai lavori. Molte delle quali con alto grado di attendibilità e dunque meritevoli di essere condivise con i tifosi, che in queste settimana stanno bussando inutilmente alle fonti tradizionali per avere lumi sulle prospettive della squadra del cuore.

Lo stato delle trattative tra il Lane e Artiglio Tesser può essere facilmente condensato in una sola parola: stallo. Dopo aver incassato le richieste dell’allenatore, la società sembra aver risposto con un si, un no e un forse. Si ai due anni di contratto, no alla proposta di ingaggio, forse a quella relativa allo staff. In questo momento è dunque l’importo dello stipendio il nodo gordiano: Tesser chiede di mantenere la cifra che percepirà dal Modena fino al 30 giugno 2024, in modo almeno da non rimetterci. Il Vicenza avrebbe rispedito la cosa al mittente, offrendo di meno (ma si tratta, a quanto pare, soltanto di poche decine di migliaia di euro) invitando la controparte a farsi conguagliare la differenza dai canarini.

E qui sta l’ostacolo. Dicono che Artiglio si sia risentito (in questo momento è in ferie e la trattativa è portata avanti da un suo delegato) anche perché ci sono alcuni club che lo stanno corteggiando, tra cui la Spal di Joe Tacopina, il quale per affondare il colpo attende solo di chiarire i rapporti con gli sponsor e il saldo dei debiti pregressi. Il prolungarsi delle trattative non fa bene a nessuno: né al mister, che vorrebbe calarsi subito nella nuova realtà, né alla società biancorossa che al momento deve muoversi sul mercato priva dell’assetto definitivo. Non sono così stupido da non immaginare che comunque ci si stia muovendo, ma certo la definizione dei ruoli manageriali non è una questione di secondaria importanza. E’ soprattutto la figura del DS ad essere decisiva. Rinaldo Sagramola ha le carte in regola per surrogare questa assenza, ma certo alcune decisioni andrebbero prese dal team al gran completo. Anche perché la prospettiva della partenza per i ritiri è sempre più vicina e tutta la serie C si sta muovendo per non farsi trovare impreparata. Facciamo un solo esempio, per tutti? Il fallimento del Pordenone ha messo sugli scaffali tutta la rosa dei ramarri.

E parliamo di alcuni giocatori che potrebbero essere molto interessanti nei ruoli chiave che il Lane dovrebbe coprire. Elementi qualitativi e di prospettiva: il terzino sinistro Ingrosso, il terzino destro Fiamozzi e il suo più giovane omologo Imperiali, lo stopper albanese Ajeti, i ventottenni centrocampisti Pinato e Deli, la seconda punta Dubrickas e il puntero Candellone. Per non parlare di due “grandi vecchi” come Gugher (32 anni) e Burrai (36). Tante valutazioni da fare in fretta e che rientrano nella sfera strategica di allenatore e DS, entrambi contumaci. E ora la domanda da un milione di dollari. Che probabilità ci sono perché l’abboccamento Lane-Artiglio possa chiudersi in fretta e positivamente? Non sono nulle, secondo il vostro “Baffo”. A patto che entrambe le parti facciamo un passo di avvicinamento. Una limatina all’ingaggio per il tecnico, un portafoglio un po’ più aperto per il club. Se c’è la volontà nulla di impossibile e che non si sia già visto in queste situazioni. L’importante è non menarsela troppo. Anche perché nel Supermarket pallonaro i carrelli si stanno già riempiendo. E un po’ alla volta sui ripiani resteranno solo i barattoli di ceci e le colombe avanzate da Pasqua…