Lr Vicenza, amichevole a Longare: 5 gol nel microonde

Nella sgambata di Longare contro i locali i biancorossi contano una “manita” ma subiscono anche il gol della bandiera da una squadra di Eccellenza. A centro Cavion (gran sinistro al volo), Costa (fendente mancino a fil di palo), Ierardi (solita elevazione vincente su corner), Ferrari (azione personale in area del Loco) e Scarsella (nella ripresa su assist di Jimenez). Per i padroni di casa il punto del 1-3 è di Cvetkovic di testa con la difesa berica che sta a guardare.

La scelta di giocare l’amichevole alle 15 è dettata dalla necessità di liberare in fretta i giocatori per il weekend ferragostano ed è comprensibile. Resta il fatto che l’ambiente in cui si gioca la partita è da bolgia dantesca, con il folto pubblico che si contende a pugnalate i pochi posti all’’ombra, fuori dal sole assassino.

Ne risentono ovviamente anche i giocatori in campo e il gioco fatica a decollare. Aimo Diana, senza Greco (sembra solo una distorsione, la sua) e senza Rolfini (ancora alle prese con qualche problemino fisico), si affida al Loco unica punta con Proia e Della Morte trequartisti e la coppia Ronaldo/Cavion alle loro spalle. Sulle fasce i due Filippo (Costa e De Col) con il supporto di Sandon, Ierardi e Laezza in copertura. Sarà per la temperatura proibitiva o per i carichi pesanti di lavoro ma i gialloblù di mister Riello tengono bene banco nella prima parte di gara. Poi la differenza di categoria viene fuori e il Lane tira fuori dal cilindro anche qualche giocata interessante. Ora il tempo delle partitelle è finito, perché incombe il Trofeo Santagiuliana e poco dopo l’inizio ufficiale delle ostilità.

LE PAGELLINE DEL BAFFO

C’è poco sugo da cavare dai 90’ allo Stadio di via Martinelli. Ma sforziamoci di dimenticare il la temperatura e l’umidità. Da salvare col 6,5: Della Morte (attivo e propositivo anche se impreciso), Ierardi (autore di qualche giocata brillante e del gol, ma in evidente debito di ossigeno), Costa (volonteroso e veloce sulla fascia ma non ancora in spolvero). Prestazione sufficiente (6) per De Col, Ronaldo, Proia e Laezza (nonostante là dietro si siano fatti battere nettamente in elevazione sul gol dei padroni di casa). Tanta imprecisione (5/6) per Sandon e idem per Ferrari, che segna la sua marcatura ma riesce di rado a saltare l’uomo. Nella girandola della ripresa, una citazione di merito per Tallarico, Jimenez e Tronchin. In ombra Tonin.

DAGLI SPOGLIATOI

Ierardi: “C’era un caldo infernale ma abbiamo cercato di fare ciò che voleva il mister, a costo di forzare qualche giocata. Dispiace per il gol preso, in realtà non bisognerebbe mai subirli inutilmente. La mia fascia di capitano? In questa squadra sarebbero tanti a poterlo fare. Non conta chi la indossa, purchè il gruppo resti coeso e unito. Se mi dispiace non aver fatto il salto di categoria? A chi non piacerebbe giocare in Cadetteria… Ma la serie C qui a Vicenza è anomala. Si vede che andrò in B coi miei compagni!”

Mister Diana: “Mi porto a casa il dato di aver giocato una partita con alto tempo effettivo, quasi senza pause e soste. Ed infatti i giocatori erano provati. Ci manca ancora la cattiveria sotto porta ma teniamo conto che là davanti non siamo ancora a posto. Ho visto però dei miglioramenti nella manovra, con i due dietro a Ferrari e Cavion e Ronnie che non davano punti di riferimento. I nuovi arrivi attesi potrebbero costringermi a rimescolare le carte? Assolutamente no perché stiamo inseguendo profili che si adattano perfettamente alle mie concezioni di gioco. Dalla partita con l’Arzignano mi aspetto ulteriore crescita, soprattutto in termini di risalita dalla difesa e di mentalità di gruppo. Ho visto in passato che questo percorso porta i suoi frutti e spero di poterlo far vedere anche a Vicenza.”