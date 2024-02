Lotta greco romana, campionati italiani assoluti: Bellon e Picari sul podio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Importante affermazione della lotta vicentina al Palasport di Ostia lido a Roma dove si è tenuta la più importante manifestazione dell’anno: i campionati italiani assoluti di lotta greco-romana. Ben due atleti dell’Umberto I di Vicenza, Kevin Picari e Giulio Massimo Bellon, hanno conquistato la medaglia di bronzo.

Dopo un estenuante calo di peso Kevin Picari, nella categoria kg 60, vince il primo e il secondo incontro per superiorità tecnica, perde solo il terzo contro F. Stopponi di Arezzo. Nel match per l’assegnazione del terzo posto disputa un incontro davvero entusiasmante, e riesce, a pochi secondi dal termine, a recuperare lo svantaggio, a vincere l’incontro e a salire quindi sul podio.

Giulio Massimo Bellon che per la prima volta affronta la categoria dei 87 kg trova ai quarti di finale Samuele Saccucci che batte per schiena, perde poi un incontro con F. Giordanella ma si rifà nella finale per il terzo e quinto posto schienando Nicola Candeloro.

Anche per lui un memorabile terzo posto nella competizione più prestigiosa dell’anno. Nella classifica italiana per squadre l’Umberto I, con soli 3 atleti, si classifica 13ª su 38 società partecipanti.