Lane, che tonfo a Lecco

I grigizzurri festeggiano il loro 110° compleanno con un 3-0 che non ammette discussioni e anzi solo un palo nel finale impedisce a Foschi & C. di ripristinare il poker rimediato all'andata al Menti. I biancorossi si apparsi allo sbando fin dal promo minuto. Praticamente nemmeno un'occasione nitida per Ferrari & C. in 100 minuti di gioco.

CONFENTE 6: becca tre gol come spettatore incolpevole e deve ringraziare un palo e la sua paratona al 75' se non torna a Vicenza con un passivo ancora più umiliante. Magra consolazione, ma per il banco di accusa andare altrove.

BELLICH 4,5: dalla sua parte, specie nel primo tempo, il Lecco fa il bello e cattivo tempo, senza che il difensore berico riesca ad opporsi. Si vede subito che quella è la corsia debole, già al 4' quando si fa fumare dall'avversario diretto. Stretto tra Ghirelli e Giudizi rimedia così una figura barbina, anche se nel secondo tempo le cose vanno appena meno peggio.

(RONALDO) 6: è evidente che il suo ingresso sul terreno di gioco dà al Lane più fosforo e tasso di classe. Cerca con ostinazione la profondità, senza fare errori evidenti. La squadra però non è più in grado di connettersi e di approfittare delle sue giocate. Non cambia il corso del destino nemmeno sui calci da fermo.

PASINI 4,5: già al 6’ rimedia il giallo su Giudici per provare a contenerne l’iniziativa. Un cartellino che gli costerà molto al 58’ quando arranca su Buso, che gli dà 5 metri sullo scatto: potrebbe fermarlo solo col fallo, ma sarebbe espulsione. Lui spera in un errore dell’attaccante, che invece non perdona. Per il nostro centrale una partita imbarazzante, che getta ombre cupe su tutta retroguardia.

IERARDI 5,5: dei tre dietro è il meno peggio, tuttavia anche per SuperMario è un pomeriggio da dimenticare. Tanti errori nei passaggi nel primo tempo (16’, 23’ e 45’) che non riesce a compensare con un intervento in scivolata quasi miracoloso al 42’. Va al tiro al 24’ con la sfera che finisce alta. Un passo indietro rispetto alle belle recenti prestazioni.

DALMONTE 4: la sua è forse la peggiore prestazione da quando veste la maglia della Nobile. Entrambi i primi due gol li ha sulla coscienza lui. Sul primo gli toccherebbe la diagonale su Girelli ma manca il movimento giusto e lascia incustodito l’avversario che fulmina in porta. Sul secondo, si fa superare in velocità nell’incursione di Buso e lo stende nettamente in area. Sul versante offensivo non si vede mai con una delle sue giocate. Bilancio in super rosso…

(VALIETTI) 5,5: cerca di dare una mano per un impossibile recupero, ma non aggiunge niente al grigiore generale. Sarebbe però ingenerose farne una colpa a lui…

CAVION 4,5: ancora una volta il Duca non mantiene le promesse. Toccherebbe a Michele dispensare saggezza, tempi giusti e palle col contagiri. Ma il tutto resta un sogno. Passaggi errati, tiri sghimbesci e una palla sanguinosa persa al 43’. La sua uscita dal campo non sorprende nessuno. Ma il Vicenza senza di lui non è né più bello, né più concreto.

(ZONTA) 5.5: sulle annotazioni leggo solo l’appunto del suo tiro parato al 94’. Poca roba, ma meglio del nulla che lo attornia. Non è granchè in mezzora di gioco, ma la squadra non c’è davvero più .

JIMENEZ 6: sbaglia troppo negli ultimi metri, quando ci vorrebbe un colpo di genio che non arriva. E’ tuttavia l’ultimo a smettere di correre e a credere in una rimonta impossibile. L’estro giusto per punire Stucchi gli arriva a trequarti gara ma i due tiri (65’ e 66’) vanno uno sopra al montante e l’altro sui guanti del portiere. Avessero avuto tutti la sua grinta, forse (e dico forse) la debacle sarebbe stata meno cocente.

GRECO 5: sarà stata la forma non al 100% o la posizione scelta per lui da Modesto, certo è che Freddy non si vede praticamente mai per almeno un’ora. Poi viene fuori sul piano dinamico, ma il suo apporto concreto in avanti è poca cosa, anche perché finisce col pestarsi i piedi con Jack. Bocciatura inevitabile.

STOPPA 5,5: anche per lui una delusione completa. Si vede che vorrebbe dare spinta alla squadra, ma l’esito di tanta voglia finisce con l’essere solo la bella punizione del 13’. Nel taccuino del cronista su di lui non resta altro. Ed è un altro dei punti di forza della squadra che al Rigamonti ha evidenziato polveri bagnate e idee confuse.

(GIACOMELLI) 5: il suo ingresso in campo non aggiunge niente al vuoto pneumatico del Lane. Una presenza buona solo per la statistica. Ma oggi serviva ben di più…

ROLFINI 4: per far contenti i fans del Cobra dovrei dargli la sufficienza per il lavoro oscuro. Così oscuro che io non me ne sono proprio accorto. Ho visto solo imprecisione nelle (rarissime) conclusioni, appoggi errati e incapacità di liberarsi dell’avversario diretto. Per uno che è stato capocannoniere nella scorsa stagione è poco. Pochissimo. Se ne accorge persino il suo supertifoso Modesto, che lo manda a fare la doccia anzitempo.

(BEGIC) 5+: entra ma dentro un Lane già sconfitto prima nella testa che sul campo, non può nulla nemmeno il giovane croato. Che infatti si unisce alla figura barbina dei compagni più acclamati.

FERRARI 5: stavolta la partita del Loco è ben posa cosa. Non gli riescono nemmeno le sue proverbiali protezioni della palla spalle girate alla porta. Praticamente imbavagliato dalla difesa di casa si dimostra lento, prevedibile e sostanzialmente inutile. Resta però il fatto che il pochissimo che i biancorossi combinano in avanti passa per i suoi piedi, come la bella azione al 29’, il colpo di testa fuori al 36’ e il tiro alto al 92’.

Mister MODESTO 4,5: dopo un filotto positivo eccellente, stavolta frana senza alibi. Il suo Vicenza non è mai in corsa, perché è il Lecco a fare la partita, dall’inizio alla fine. Le sue scelte si rivelano fallimentari, perché gli uomini che sceglie lo tradiscono. Sarà un po’ colpa del terreno infame e della gelata che rende difficile masticare calcio. Ma è un problema che i padroni di casa risolvono presto a loro vantaggio, mentre il suo Lane recita mestamente un copione da perdente. Anche quando tenta il tutto per tutto, sguarnendo la difesa, non ottiene una pressione degna di questo nome. E alla possibilità di raddrizzare la gara non ci crede nessuno, nella peggior prestazione accanto a quella di Novara. Un passo falso può capitare, non facciamone una tragedia. Ma sono curioso, adesso che ho espresso le mie valutazioni, di andare a leggere le sue dichiarazioni post partita. E non vedo che tipo di scusanti siano a disposizione del mister. Spero in un profondo mea culpa. E in un richiamo alla società per turare le due/tre lacune che questo (ottimo) organico nasconde tra le pieghe.