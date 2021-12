Lecce-Lr Vicenza: Brocchi a caccia del regalone di Natale

“Quella che ci attende domani è una partita difficilissima. Il Lecce è una delle migliori squadre del campionato, forse addirittura la migliore, ma al punto in cui siamo dobbiamo considerare tutte le partite come una opportunità di vittoria. La parola d’ordine è quindi confermare ancora quanto di buono abbiamo fatto vedere nell’ultimo periodo con la differenza sostanziale del risultato finale, perchè è ovvio che ci manca sempre quel qualcosa in più. Tuttavia io resto ottimista, perché se perdi subendo l’altra squadra dopo una supremazia schiacciante c’è poco da fare, ma questo obiettivamente non è avvenuto".

Così mister Brocchi nel prepartita di Lecce-Vicenza in programma domani alle 20:30 allo stadio Via del Mare. "Siamo sempre alle prese coi nostri guai. Recuperano condizione Pasini e Diaw, che probabilmente partiranno dalla panchina, ma perdiamo Cappelletti, il quale ha avuto un riacutizzarsi del suo problema al piede e dunque è out, così come Rigoni. Mancini, chiamato a giocare dal primo minuto, ha fatto un’ottima figura e contiamo su di lui. Il ragazzo ha enormi potenzialità, sulle quali stiamo lavorando anche attraverso una preparazione personalizzata perché, data l’età, ha ancora ampi margini di crescita. Non ho ancora deciso la formazione, ma è probabile che ci affideremo ancora al tandem Giacomelli/Dal Monte", ha aggiunto il mister, concludendo: "Non ho intenzione di infoltire il mio centrocampo, perché quella pugliese è una corazzata con tante frecce al suo arco. La nostra missione sarà render loro difficoltoso il palleggio e per far questo è necessario stare alti, perché se ti prendono campo diventa durissima. Mi aspetto in fretta un cambio di rendimento. In questo senso, ci sono giocatori che si stanno meritando un elogio, altri che si stanno meritando la maglia per l’abnegazione ma devono dare qualcosa in più, altri ancora che non si sono espressi sin qui in modo adeguato. Tra questi, per piacere, non mettetemi Proia. Federico sin qui non si è espresso da par suo perché la situazione particolare l’ha costretto a sacrificarsi quasi sempre in un ruolo che non è il suo. Ha sempre detto signor si, sacrificandosi per la squadra e sopportando le critiche che gli sono piovute addosso. Arriverà anche il suo momento… Abbiamo grandi speranze per la gara di domani. Vorrei fare un bel regalo di Natale ai tifosi ma anche, lo confesso, a me stesso. Avevo promesso alla società che avrei migliorato il gioco e lo spirito di squadra e credo di aver mantenuto quell’impegno. Ora la classifica ci impone di portare a casa i punti che serviranno per salvarci. Sono sicuro che attraverso il buon calcio arriveranno anche quelli.”