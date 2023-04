Lane: un punto e la testa alla Juve

Il Vicenza conferma a Crema il trend della gestione Thomassen: squadra più quadrata e attenta, anche se il gioco non è stato certo stellare. Buona la prova di Jimenez in mezzo al campo e molto confortante il rientro di Scarsella nel secondo tempo e la crescita di un Cavion sin qui deludente. L'anticipo si chiude a reti inviolate, ma sono stati i biancorossi ad andare più vicini alla vittoria. E rete ancora inviolata…

LE PAGELLE DEL BAFFO

CONFENTE 6,5: per lui solo qualche uscita efficace. La passerella concessagli al Comunale di Crema sta probabilmente a significare che non sarà lui tra i pali nella finale di Coppa Italia.

VALIETTI 6-: non ripete la buona prestazione vista contro il Trento, ma non gioca una brutta partita. Il su pregio è che non ha paura di andare in avanti. Il suo difetto è che non eccelle nella parte difensiva.

(OSVIZACH) 6+: entra e dà velocità al Lane. Buono un suo rientro in copertura.

PASINI 6+: si aiuta col mestiere, ma non commette svarioni evidenti. Il miglioramento del punteggio difensivo della squadra è anche frutto di una maggior attenzione da parte sua.

BELLICH 6-: tra i marcatori è quello che fa più fatica. Abiuso la fa ammattire oltre il lecito. Ma non va in gol, quindi, alla fine, promosso sul campo, senza troppe lodi.

GRECO 6: da terzino offre una chiave tattica interessante, che potrebbe essere riproposta con un certo costrutto. Così arretrato sembra avere un po' il freno a mano tirato quando è ora di spingere. Di converso, però, assicura sulla fascia un dinamismo mai visto prima.

ZONTA 5/6: non ripete la bella prova mostrata col Trento. Fa legna là in mezzo ma quanto a giocate fosforiche, resta traccia solo di un tiro (contralto) al 44'

(STOPPA) 5: il suo ingresso avrebbe dovuto dare al Vicenza una marcia in più. In realtà ha le polveri bagnate. Sul taccuino solo una grande occasione mancata all'84' e uno stop sciagurato al 94'.

CAVION 6: non brilla certo come nei tempi migliori, ma la sua partita è la migliore degli ultimi tempi. Per lui anche qualche tentativo verso la porta, come al 10', al 37' e al 74'.

JIMENEZ 6+: il mister gli chiede prima di fare il trequartista e nella ripresa la mezzala. E lui che è un vero tuttocampista, fa pienamente il suo dovere. Va anche al tiro al 60' ma la sfera esce di poco a lato.

(RONALDO) 5,5: neanche un quarto d'ora, nel quale però non combina niente di rilevante. Ha a disposizione due tiri da fermo ma non cava un ragno dal buco.

DELLA MORTE 5,5: si muove molto e cerca continuamente il dialogo con i compagni. La sua caratura tecnica, però, dovrebbe produrre di più di quanto ha mostrato. Una botta fuori al 20', un tiro senza pretese al 30', due altri neutralizzati dal portiere al 34' e 68'.

(SCARSELLA) 6,5: tornato in campo dopo una lunghissima assenza fa ben sperare per il finale di stagione. Tocca diversi palloni e li gestisce tutti con profitto.

ROLFINI 5,5: diciamo che per uno dei capocannonieri di C lo scorso anno, questa sua annata è grigia. Si vede che ha una tremenda voglia di spaccare il mondo ma non gli riesce quasi niente. Soffre il confronto con Ferrari?

(DALMONTE) 6: anche il suo ingresso alza la prestazione collettiva. Mette in apprensione i padroni di casa sulla sua corsia e al 68' va vicino al gol della vittoria.

FERRARI 6: oggi non segna, anche perché i rifornimenti gli arrivano raramente nel modo ottimale. Il suo punto di forza non è il dribbling uno contro uno. Tuttavia mette ancora in mostra la sua fisicità prorompente: quando va via in progressione si trascina dietro i difensori che si attaccano inutilmente alla sua maglia.