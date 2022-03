Lane, non ci resta che piangere

Bocciata la panchina di Brocchi. Sconfortanti le prove di Dalmonte, Cruz e Teodorovsky. Deludenti anche Brosco, Crecco, Maggio e lo stesso Diaw. A voler salvare qualcuno, volonterose le prove di Bikel, Boli e Giacomelli ma niente di più. Tra quelli che non mollano Padella, Meggiorini, Grandi e il solito monumentale Cavion.

LE PAGELLE

GRANDI 6: poco impegnato. Incolpevole sul gol. E’ protagonista di un miracolo su Benedyczak che batte a colpo sicuro. Nel complesso una gara che può essere archiviata come positiva.

CRECCO 5: al 42’ un traversone inguardabile. La baruffa con Camara al 52’ gli costa l’ammonizione. Poca quantità e ancor meno qualità. Sulla sua fascia il Vicenza non riesce quasi mai ad avere la meglio.



(BRUSCAGIN) n.g.: entra e nessuno se ne accorge

BROSCO 5/6: ad inizio gara un buon suggerimento non sfruttato. Al 32’ è sua la deviazione che libera al gol Tutino. Sono addirittura 3 i parmensi oltre la linea dei difensori ma è lo stinco del difensore a toccare in modo decisivo. Senza la VAR la rete sarebbe annullata tutta la vita: le riprese invece non lasciano scampo al Vicenza. Per il resto una prestazione con qualche errore di troppo.

PADELLA 6: non commette errori difensivi e quando negli ultimi 20’ la squadra prova a spingere un po’ per cercare di riequilibrare il risultato, lui si trasferma quasi in un centravanti aggiunto e nel finale sfiora la deviazione vincente.

MAGGIO 5/6: un colpo di testa senza esito al 26’. Al 95’ non arriva per un soffio alla deviazione del pareggio. E’ utile alla squadra perché è una specie di capitano coraggioso cui la ciurma si aggrappa nella tempesta. Perché sia decisivo in campo, bisognerà ancora attendere la forma fisica migliore. Così com’è va a sprazzi.

DALMONTE 4: male, male, male. Un ectoplasma rispetto al giocatore determinante dell’anno passato. Traccheggia in un ruolo inedito che Brocchi gi ha cucito addosso per l’occasione, ma non è in palla e la mediana non è esattamente la sua comfort zone.





(BOLI) 6+: al 65’ confeziona un assist al bacio per Meggio. Entra e fa sentire il suo contributo con alcune giocate veloci e vigorose.

BIKEL 6-: non è un fine dicitore di gioco, ma ancora una volta è tra quelli che si sbattono per contendere agli avversari la zona nevralgica del campo. Sbaglia qualcosa di troppo ma tocca tanti palloni.

CAVION 6/7: al 28’ smanaccia sul viso l’avversario e si becca il giallo. La sua presenza in campo è decisamente il valore aggiunto del Lane: fa filtro, imposta la manovra, detta i tempi. Stavolta gli manca la conclusione verso la porta ma non si può chiedere tutto a lui.

GIACOMELLI) 6: all’87’ tenta la conclusione personale sventata dall’estremo difensore dei crociati. Poi ci riprova su calcio da fermo. Il suo ingresso, pur non memorabile, dà un po’ di verve al Vicenza.

DA CRUZ 5: all’82’ cerca il tiro vincente ma la palla non è ben indirizzata e il portiere ci arriva. Secondo il mister lui sarebbe il giocatore che da dietro può sempre inventare qualcosa di importante. Sarà… Ma il Parma non se ne accorge e il suo contributo alla causa è, come altre volte, davvero minimo.

DIAW: al 60’ va in gol con un bel diagonale ma la posizione di partenza è in off side. Anche per lui una brutta giornata, nella quale non infila nemmeno una volta il movimento giusto e va regolarmente a sbattere contro l’avversario diretto.

TEODOROVZKY 3: va al tiro al 10’ ma è una ciofeca. Disputa 55 minuti di vuoto pneumatico, durante i quali non ne becca mezza e non riesce mai ad impensierire gli uomini di Iachini: Quando viene cambiato (giustamente) si lascia andare al brutto gesto di togliersi la maglia e buttarla a terra davanti alla Curva Sud. Sembra più un gesto di frustrazione che di dileggio, ma non sono momenti per fare certe puttanate.

(MEGGIORINI) 6: al 65’ indovina una traiettoria insidiosa dal limite dell’area costringendo Turk al miracolo. In 40 minuti dà più fastidio lui alla difesa ospite che il polaccone nel resto della gara. Ma non fa male a nessuno.

Mister BROCCHI 4,5: sono tante le mosse in campo e i cambi che non convincono: Ciò che lo condanna però è la sua manifesta incapacità a infondere nella squadra la vis pugnandi che una formazione retrocedenda dovrebbe sfornare come dote essenziale, Primo tempo senza zebedei. Mezza ripresa con le idee confuse e le gambe molli. Per salvarsi non ci si può limitare all’accenno di Fort Apache del finale. Nel quale, comunque, rischia seriamente di prendere il secondo… Come dice nel suo libro Hans Fallada e adesso, poveruomo?