Lane, Mantova con la forza dei numeri, il punto del mister

Nella conferenza stampa l’allenatore sottolinea come la differenza tra le due squadre sta tutta nella prima parte del torneo. Mantova sempre a razzo e Lane che ha acceso il turbo solo dopo Natale. Al Martelli saranno centinaia i tifosi berici concentrati negli 800 posti messi a disposizione. Qualche preoccupazione di ordine pubblico dopo gli scontri provocati a Vicenza dagli ultras mantovani.

Alla vigilia del confronto diretto, Vecchi si inchina all’impresa del Mantova: “Incontreremo una squadra molto forte, che ha vinto con pieno merito il campionato. Loro hanno fatto una stagione impressionante ma guardando i numeri, ultimamente anche noi non siamo da meno, per cui possiamo affrontare la trasferta senza paura. Diciamo che il Mantova ci è stato superiore soprattutto per la continuità che ha mostrato, facendo risultati fin dall’inizio, mentre noi abbiamo un po’ zoppicato. Bravi i virgiliani col loro direttore a ricostruire squadra e ambiente e bravo Costantini a trovare subito la quadra del gioco. Hanno accoppiato disponibilità economiche ad idee vincenti. A questo punto gli alabardati hanno già raggiunto il loro obiettivo mentre noi dobbiamo ancora raggiungere il nostro, che significa consolidare la terza piazza. Al Martelli si alzerà parecchio il livello degli avversari, quindi la considero una prova generale di quel che accadrà poi nei play off. Giocare in un clima di festa avrà i suoi pro e contro, l’ho già provato l’anno passato a Salò.” Il mister si riferisce evidentemente alla doppia pressione che stringerà i giocatori di casa: da un lato l’inevitabile scarico dopo tanti giorni di festeggiamenti ma dall’altro la voglia di non tradire i propri tifosi con una prestazione sottotono in una gara molto sentita dai supporters. Con Costa squalificato, Rossi indisponibile e Sandon disturbato dalla febbre, il tecnico ha però quasi tutto l’organico a disposizione. “Giocherà chi mi dà più garanzie – conclude. Dietro probabilmente torneremo a tre mentre per il resto opteremo per un modulo ficcante, senza il furore che, come abbiamo visto a Sesto, ci sbilancia troppo.” La mia personale previsione vuole Laezza dietro, Greco con Ronaldo e Tronchin in mezzo, mentre ritengo che Vecchi lascerà in panca Delle Monache per un più equilibrato trio Della Morte, Pellegrini e Ferrari. Vedremo…