La Nobile dà lezione di calcio alla Dea

Il colpaccio esterno segna il sorpasso sui rivali. I biancorossi rinverdiscono così il ricordo della vittoria di settembre al Menti. Sul campo lombardo i nostri portacolori sono protagonisti per 95 minuti lasciando ai locali solo il gol della bandiera. Tutti sugli scudi i giocatori, con una nota speciale per il centrocampo, nel quale scintillano Ronnie, Tronchin e Proia.

LE PAGELLE DEL BAFFO

CONFENTE 7: l’Atalanta era molto temuta, ma in realtà il portiere berico ha dovuto fare il Superman solo all’88’ su Ceresoli. Per il resto, sicuro nelle uscite e preciso nei rilanci di piede.

LAEZZA 6/7: la saracinesca biancorossa funziona bene. I padroni di casa cercano di superarla con lanci in profondità sui quali però la difesa la fa da padrona. Alla fine si stira un muscolo. Speriamo sia poca cosa.

(SANDON) n.g.: entra al 55’ e da il suo contributo alla gestione di gara del Lane.

GOLEMIC 7+: un argine frangiflutti. I nerazzurri cercano di dargli fastidio, ma lui se li scrolla di dosso come moscerini. Un vero capitano coraggioso, che catalizza tutta la fase di copertura.

CUOMO 7: buona anche la gara del nuovo acquisto. Pare già integrato nel blocco di retroguardia e anche lui rende le cose difficili ai talentuosi baby di Modesto. Il suo tocco al 59’ contribuisce al gol del vantaggio.

TALARICO 7,5: un motorino inesauribile che a tratti mi ha ricordato Pippo Filippi. Spinge, difende e non molla mai. Sbaglia anche un paio di passaggi ma frutto della sua grinta il cross che innesca Rolfini.

(LATTANZIO) n.g.: pochi minuti per partecipare alla festa.

RONALDO 8: l’abbiamo aspettato e criticato tantissimo. Ma se questo è il risultato, va bene anche aver sopportato certe prestazioni. Oggi non solo dirige come Toscanini la squadra, ma lotta, contrasta e non perde mai la calma. E’ lui il maestro del centrocampo.

TRONCHIN 7/8: ecco un altro che merita la standing ovation. Il giovane ex Montebelluna a Bergamo è un vero leone. Impossibile contare quante palle ha giocato, quante ne ha recuperate e quanti chilometri ha percorso. Non lodiamo troppo e lasciamolo crescere, ma oggi c’è da stropicciarsi gli occhi…

(GRECO) n.g.: pochi minuti per rendersi utile

COSTA 7+: ottima partita per l’esterno di Noventa, zeppa di sgroppate sulla fascia ma anche di coperture efficaci sui tentativi della Dea di aggirare il blocco di Vecchi. Ora che è in forma è tornato l’iradiddio ammirata ad inizio stagione.

PROIA 7/8: anche per l’ex Cittadella quello di oggi è un incontro che resterà scritto nel suo album di ricordi. Anche perché non emerge solo dal lato tecnico (cosa che gli è sempre stata riconosciuta) ma ha brillato pure sul piano dinamico e come incontrista. Non ha mai mollato, fino al cambio.

(CAVION) 7: anche Michele quando è chiamato a dare una mano non si è sottratto all’impegno. In un’occasione ha innescato un contropiede solluccheroso per lI Loco.

ROLFINI 7: voleva dimostrare che il Vicenza ha fatto bene a non mollarlo. Non solo si è fatto trovare puntuale al 26’ per trafiggere Vismara ma combatte sulla trequarti, facendo un filtro efficace come centrocampista aggiunto.

(PELLEGRINI) n.g.: il suo ingresso non cambia molto le carte in tavola, ma anche lui non lesina impegno.

FERRARI 7+: giornata di gloria per il Loco che torna al gol dopo 6 giornate. Non è ancora il giocatore decisivo dell’anno passato ma oggi ha cantato e portato la croce, come primo difensore quando serve. E lancia un monito alle altre concorrenti: se si sveglia il Loco saranno guai!

All. VECCHI 8: bravo il mister. Aver tenuto fuori all’inizio sia Cavion e Della Morte che il neoacquisto Delle Monache. Ha avuto ragione, perché quelli che ha messo in campo giravano come ingranaggi di un meccanismo perfetto. Nel confronto tra lui e l’ex Modesto, la vittoria per il tecnico berico è stata schiacciate, persino imbarazzante. Corretti i cambi nei giocatori e nei tempi. Quella di agganciare la testa del campionato resta una missione difficilissima. Ma forse non impossibile… Il suo grande merito è di essere riuscito a motivare un gruppo di scappati di casa, trasformandolo in una squadra.