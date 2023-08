Lr Vicenza, meno otto al campionato: toccherà al gatto o al somaro

A tre giorni dalla chiusura del mercato e a poco più di una settimana dal D DAY, fioccano sui social i pareri sulla consistenza della formazione della famiglia Rosso e, nonostante le prove non esaltanti in precampionato, l’opinione comune è che l’organico attuale sia il più competitivo approntato negli ultimi anni. Il più competitivo soprattutto nel senso di completo e tatticamente razionale. Non che nel recente passato non siano arrivati anche giocatori importanti (cito Vandeputte su tutti), ma collocati all’interno di una strategia di fondo che a molti (quasi a tutti, in realtà) è rimasta incomprensibile. Vogliamo (per l’ennesima volta) fare qualche nome? Che ne dite dei vari Salviato, Martin, Scoppa, del Trio Meravigliao Gori, Jallow, Longo, di Tagourdeau, Crecco, Brosco, il polaccone Teodorczyk o di giocatori a fine corsa come Lanzafame, Rigoni, De Maio, Maggio o Lukakone?

Stendiamo un velo pietoso su coloro, tecnici o DS, che hanno partorito simili obbrobri. Con una pertinacia, poi, che ha raggiunto il culmine l’anno passato quando, di fronte alla macroscopica mancanza di un esterno difensivo, si è preferito a gennaio spendere un sacco di quattrini per un trequartista come Della Morte, bravo fin che si vuole, ma che non stava certo in cima alla lista delle necessità. La musica quest’anno è differente, questo si può già dire. Tasselli coperti con elementi di ruolo, tutti in testa alla lista dei desiderata. Ne è così uscita una squadra che risponde alle esigenze del mister e che, nonostante le difficoltà di carburazione, appare collocata nella hit parade della serie C. Senza fare proclami di 20 punti di vantaggio, con umiltà e la consapevolezza che gli altri concorrenti non regaleranno nulla e che il cammino verso l’alto sarà ricco di insidie. Nessuno infatti regalerà niente al Lane, anzi (come abbiamo già visto) la parte della squadra da battere sarà un ostacolo vero e ostico. Ma proviamo ad analizzarla, questa formazione approntata da Diana e Matteassi, nei suoi punti forti e in quelli, eventualmente, meno convincenti.

Partiamo da dietro. Qualcuno sta sostenendo che una dei limiti biancorossi sarebbe rappresentato dai portieri. Dico subito che non sono d’accordo. Inutile cullare rimpianti su Desplaches o Pizzignacco. I due estremi difensori del 2023/24, Confente e Massolo, mi sembrano in grado di assicurare una copertura sufficiente per la serie C, almeno fino a prova contraria. Passiamo ai due esterni bassi: un vero lusso per la categoria. Costa da una parte e De Col sono in grado di fornire contemporaneamente copertura alla difesa e una potente forza di spinta sulle corsie laterali. Dotati entrambi di una “castagna” non indifferente, sono convinto che a fine anno avranno assommato un bel gruzzolo di gol. E veniamo alla difesa, croce e delizia degli ultimi anni (più croce, direte voi). Il trio di centrali è anch’esso un fiore all’occhiello per la Terza Serie: Laezza, Golemic e Ierardi si stanno dimostrando un autentico muro invalicabile. Se non mi sbaglio clamorosamente quest’anno il Vicenza abbandonerà la nomea di retroguardia colabrodo. E si sa, come diceva il saggio Renzaccio, che non prenderle è il primo tassello per andare in alto. Dietro a loro chi? Sulle corsie abbiamo Valietti e Lattanzio, mentre in mezzo sono disponibili Sandon e Cappelletti. Più un acquisto last time oppure con il rilancio di Pasini (visto pochissimo sin qui). Il reparto, a dire il vero, non è numericamente ricco, dopo la cessione di Corradi, di Bellich e di quella (quasi certa) di De Maio. A centrocampo il mister sembra aver puntato le sue carte su una doppia coppia: Cavion e Rossi a dettare i tempi e Ronaldo, Greco e Proia più avanti. In alternativa c’è sempre Jimenez (di cui l’allenatore ha grande stima), il promettente Tronchin con Talarico in pole position.

Sulla trequarti il posto di Della Morte sembra assicurato, anche se il tecnico ha parecchie frecce tattiche al suo arco. Ultimo discorso per la prima linea. Ci sono buone note per Rolfini, apparso in ripresa dopo la mediocre stagione scorsa e per il neo acquisto Pellegrini, il quale nello spezzone contro la Virtus Verona ha esibito tecnica pura, velocità e propensione al gol. Per uno potrebbe essere l’anno del rilancio, per l’altro la consacrazione ad alto livello. Resta solo da parlare di Ferrari. Il Loco ha destato qualche preoccupazione in precampionato, solo per chi non lo conosce bene. Anche nel torneo passato è arrivato con difficoltà alla forma migliore: colpa della sua stazza fisica e delle sue caratteristiche tecniche. Anche stavolta gli servirà più tempo rispetto ai compagni, ma non c’è da preoccuparsi. Abbiamo già visto che cosa succede quando poi El Loco entra in forma. Quindi, tranquilli, amici miei. Per il momento non ne becca mezza e non riesce mai a saltare l’avversario diretto. Ma dategli tempo e fiducia e presto saranno guai. Per gli altri, ovviamente… Concludo con una mia personale previsione (toccatevi i gioielli di famiglia, se del caso…). A gennaio mi aspetto che il Lane sia davanti a tutti! Il dibattito tuttavia è libero e aperto a ogni contributo. Sentiamo allora che cosa ne pensano i lettori attraverso le loro libere opinioni e valutazioni. Con un’avvertenza... Il gioco prevede che ognuno si prenda le sue responsabilità previsionali. A fine anno andremo quindi a rileggere tutte le attuali opinioni e le confronteremo con l’attualità. E magari qualcuno (a cominciare proprio dal vostro Baffo Belloni) potrebbe fare la figura del somaro!