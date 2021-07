Ufficiale: Francesco Vallone entra nello staff biancorosso

La società LR Vicenza comunica che Francesco Vallone ha sottoscritto un accordo biennale con il club biancorosso come direttore tecnico, scouting e metodologia.

Vallone, 40 anni, entrato nell’organigramma della AS Roma nel 2014, ha ricoperto il ruolo di Head of Scouting and Coaching fino alla scorsa stagione. Allenatore con Licenza Uefa Pro, ha iniziato come tecnico nelle diverse categorie dei campionati nazionali giovanili per poi divenire, all’interno della società giallorossa, il riferimento dell’area tecnica e scouting per diversi direttori sportivi e allenatori.

L’area scouting si avvarrà, oltre che della sua competenza, anche di tre nuove figure, quella di un coordinatore scouting e di due osservatori professionisti, andando così a costituire una divisione strategica, all’interno dell’area sportiva, importante per la crescita tecnica futura della società.