Jack se ne va, all'ombra della fatal Verona

Tanto, praticamente tutto si è scritto sull’addio di Stefano Giacomelli al suo Vicenza: 11 anni, 327 partite (nove in più del mitico Sior Giulio), 55 reti ecc. ecc. Jack è stato un giocatore che ha suscitato grandi discussioni tra i tifosi biancorossi. C’è stato chi lo ha amato sperticatamente e chi invece l’ha detestato fin dal principio. O forse non proprio dal principio, perché c’è una data che segna in particolare l’incrinatura del rapporto: il primo maggio 2017. Nella storia del Lane ci sono già stati giocatori che hanno diviso il pubblico.

Tra quelli che posso ricordare io, ne cito almeno due: Gigi Menti e Lamberto Zauli. Bagolina era un atipico. A molti sembrava lento e anche un po’ pigro (si vociferava che nei pomeriggi di gran caldo preferisse piazzarsi stabilmente nello spicchio d’ombra sotto la tribuna) ma aveva il dono di un’intelligenza calcistica cristallina e di un piede sapientissimo. Anche il Principe sfuggiva alle etichette. Capace di giocate sopraffine ma anche di sparire dal campo improvvisamente. C’era chi lo metteva davanti a Baggio nella classifica del talento e chi invece lo giudicava inutile, persino indisponente. Nemmeno il gol stellare contro il Chelsea al Menti riuscì a sciogliere la dicotomia. Pure Giacomelli è stato avviluppato da un identico destino di contrapposizione. Una condanna per tutti i fantasisti, da sempre.

Ma per lui dobbiamo tornare alla data appena citata, la fatal Verona, come direbbero i milanisti. Chi c’era non potrà mai dimenticare quell’incontro da cardiopalma. Vicenza avanti sull’1-2 e poi all’87’ la ripartenza che poteva “matare” definitivamente l’odiato Hellas. Stefano parte in contropiede affiancato da Signori e giunto davanti a Nicholas sceglie di ignorare il compagno Signori, libero di fianco a lui, per tentare la conclusione personale. Ma la palla finisce sopra la traversa. E i gialloblu, nei 5 minuti finali, trovano la vittoria con i gol di Bessa e di Romulo. Questo per la storia. Per lui, invece, l’inizio di un incubo. La piazza non gli perdona la scelta sciagurata. Ho avuto almeno un paio di volte l’occasione di ripercorrere col giocatore quei momenti fatidici. Stefano giura e spergiura di non aver visto il compagno smarcato. Io gli ho detto in faccia, con tutto l’affetto che provo per lui, di non credergli. Ritengo che abbia scelto la conclusione personale perché era sicuro di mettere il pallone nel sacco e con esso una gloria perenne nel suo scrigno di soddisfazioni. Insomma, per un giocatore che già di suo suscitava discussioni, si è aperta a quel punto una frattura mai più ricomposta con una parte dei supporters berici. Dico subito la mia: ha sbagliato, gravemente sbagliato. Ma fu tutta colpa sua? Certo che no.

Tuttavia nessuno, per i tre gol scaligeri, mise sotto processo Vigorito, o i difensori Adejo o Pucino, oppure il tecnico Torrente, che lasciò sbracare la squadra in zona Cesarini. Il capro espiatorio fu solo l’estroso talento da Spoleto. Il quale scelse per l’errore una partita molto particolare, questo lo sa perfettamente anche l’interessato. Poteva salire sull’altare e invece si è consegnato alla polvere. E a far dimenticare non sono bastate le tante benemerenze che il nostro numero 10 ha collezionato in biancorosso. Personalmente tuttavia lo considero uno dei grandi nella storia della Nobile. Non certo nell’Olimpo degli dei, ma subito sotto, tra i protagonisti che restano nei libri di storia pallonara locale. Nonostante le retrocessioni, i fallimenti, le tribolazioni societarie che ha dovuto attraversare, ci lascia il ricordo di molte giocate deliziose, di tanti palloni magicamente indirizzati negli angoli più lontani della porta avversaria, di decine di assist serviti ai compagni d’attacco. Ora tutto questo viene consegnato alle pagine della memorialistica, come l’autogol di Vianello a Bergamo o le malefatte dell’arbitro Michelotti contro il Real Vicenza.

E’ finito il tempo delle polemiche. E vedere qualcuno che schizza ancora veleno anche in questo capitolo finale della sua carriera mi intristisce e mi fa pensare ad un imbarbarimento del tifo. Salutiamo invece con affetto Jack, cui nessun o può negare un sentimento profondo per la maglia. Gli auguro un finale di carriera degno del suo passato, anche se probabilmente in una piazza meno prestigiosa. Se il fisico lo sorreggerà ha ancora davanti qualche anno di calcio vero. E io tiferò per lui. Spero che in molti seguano il mio esempio. Il male che un uomo ha commesso vive oltre di lui, il bene sovente rimane sepolto quando non c’è più. Una stupidaggine provocatoria che valeva per Cesare e mutatis mutandis potremmo applicare anche a questo ragazzo di 33 anni, che oggi gira il timone verso altri lidi. Buona fortuna, amico di tante battaglie. Credo che in molti, moltissimi, rimpiangeremo certe tue giocate vincenti.