Imprenditori contro showmen: le pagelle del Baffo

La partita, a lungo sullo 0-0, si sblocca nel finale con la vittoria della Nazionale Spettacolo per 2-0. Ma i capitani d’industria locali fanno una bella figura. Ecco, in esclusiva assoluta per VICENZATODAY le pagelle di Alberto Belloni assegnate ai protagonisti in campo. Su tutti brilla la stella di Marco Rossetti, numero 8 dei bianchi e migliore in campo. Giornata a sostegno di We Aut per i ragazzi affetti da autismo.

Festa doveva essere e festa è stata, con anfitrioni il Sindaco della città del Grifo Alessia Bevilacqua, l’Assessore allo Sport Giovanni Lovato e il Patron degli azzurri Alessandro Arena, autore tra l’altro del gol del vantaggio. Tra i convocati nella Nazionale molti nomi noti, come Chiara Grispo, brava come cantante ma anche come attaccante, Costantino Vitagliano, Alessio Corvino ma anche ex giocatori professionisti del calibro di Dramè, Calderoli e Ceccarelli. Testimonial d’eccezione l’attore Andrea Roncato. Ma venendo alla rappresentativa degli imprenditori locali, ecco l’elenco completo dei protagonisti: Panarotto Roberto, Tolio Stefano, Lovato Giovanni, Marcio Brancher, Fioraso Paolo, Cazzola Mario, Colombara Maurizio, Rosa Tony, Belluzzi Alvaro, Zuffettato Mario, Chilese Lino, Rossetti Mirco, Zoppellaro Cristiano, Masiero Alex, Fuga Nicolas, Romani Davide, Sgaggero Giuseppe, Gabriele Savino. Dirigente Elio Savegnago e fisioterapista Francesco Filippozzi. In panchina il celeberrimo mister Biasiolo, che ha schierato i suoi con un efficacissimo 3/4/3. E adesso le relative attesissime pagelle.

LA PAGELLE DEL BAFFO BELLONI

Tutti hanno dato persino più di quello che era lecito attendersi, per cui in generale la sufficienza è meritata senza bocciature. Sopra la media il dettaglio è il seguente:

Voto 6+: Belluzzi, Tollio, Rosa

Voto 6,5: Brancher, Sgaggero, Savino, Colombara

Voto 6/7: Lino Chilese (suo un delizioso assist che avrebbe meritato una più efficace conclusione), il portiere Alberto Fano e Mario Zuffellato

Voto 7: Alex Masiero. Viceprotagonista della partita, grazie ad alcuni interventi difensivi molto efficaci, soprattutto usando l’arma dell’anticipo.

Voto 8: Mirco Rossetti. Il manager della R.Services, oltre ad aver giocato quasi tutta la gara dimostrando una tenuta fisica invidiabile, è stato protagonista di una serie di giocate convincenti a centrocampo, andando anche vicino al successo personale. Meritatissima la palma del migliore in campo.

In chiusura qualche battuta da parte del padrone di casa, il presidentissimo dell’Arzignano Valchiampo, Lino Chilese: “E’ stata una grandissima vittoria della solidarietà. Dal punto di vista calcistico noi ci siamo difesi bene: all’inizio, visto che avevamo di fronte tutti ragazzi molto più giovani, avevamo temuto una debacle con 5 o 6 gol di scarto, ma non è stato così. Bravo mister Biasiolo a metterci bene in campo. Grazie al lavoro dell’Assessore Lovato abbiamo anche raggiunto il risultato di mettere in mostra il nostro bel campo e il gran cuore di Arzignano. Il risultato, soprattutto perché maturato solo negli ultimi minuti, è per noi assolutamente onorevole.”