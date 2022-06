Il Sandrigo agguanta il tabellone nazionale per un'eventuale promozione alla B2

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Play off lunghi quelli della serie C che hanno portato il settore maschile del Sandrigo alla possibile ascesa. Griglia infernale quella iniziata il primo Maggio che vedeva le best eight di C incontrarsi per un posto in paradiso o in purgatorio. I vincenti di questo scontro frontale venivano ammessi al tabellone nazionale dove troveranno pane per i loro denti con altre squadre provenienti da altre regioni. Sorteggio il 14 Giugno. Così Green Garden Mestre, Ct Vicenza, Palladio ‘98 Vicenza e At verona hanno fruito di questo pass. Le perdenti, Bassano, Tc Padova, Canottieri Padova e Sandrigo, in purgatorio dove soltanto la migliore di queste aveva a disposizione un ulteriore coupon. L’ultima “fatica” per il Sandrigo si è svolta in casa Domenica 29 contro il Tc Padova e vincendo per 5-1 hanno guadagnato il pass per il tabellone nazionale. Questo il roster: Mario Radic 2.4, Andrej Kracman 2.6, Umberto Rigoni 2.7, Andrea Bresolin 2.8, Marco Gazzola 3.1, Matjaz Jurman 3.4, Enrico Bisarello 3.5 e Matteo Barbieri 4.3. Per la 4^ Giornata della B1: Ct Vicenza a Riposo viene scavalcata dalle inseguitrici che vincono entrambe in casa. Colle degli Dei (Rm) e Sassuolo 9 ; Ct Vicenza 7Tc 2002 Benevento e Brindisi 4; Ceriano 1; Finale Ligure 0. Domenica 5 in Strada Sant’Antonino ci saranno i modenesi del Sassuolo, match importante per capire la direzione che verrà intrapresa. Artel Schio pareggia in trasferta con gli abruzzesi del Lanciano e con il riposo effettuato può fare le sue mosse. Domenica altra trasferta ad Arezzo contro la capolista Giotto. La classifica: Giotto 8; Canottieri Casale ed Artel Schio 7; Lecco 6; Lanciano 4; Maggioni (Ap) 1; Angiulli (Ba) 0.