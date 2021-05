Il punto di Alberto Belloni, Largo Paolo Rossi: il primo mattone di un totale restyling

A margine della conferenza stampa che ha presentato ieri l’iniziativa del Comune di Vicenza (in collaborazione con la società di via Schio) per intitolare un luogo simbolo della città al grande campione e concittadino Paolo Rossi, si conferma il legame forte tra il territorio e la storia calcistica del suo più famoso club sportivo. Da più parti erano state avanzate diverse proposte in merito, ma la scelta di Palazzo Trissino è infine caduta sulla piazzetta antistante lo stadio, al centro di un progetto più vasto di riqualificazione.

L’occasione ufficiale ha permesso anche di far luce su molti aspetti poco celebrati della vita privata del bomber, ricordati in modo toccante da sua moglie Federica. Il legame tra l’eroe del Mundial e la città del Palladio è ben saldo anche nella “mission” industriale della famiglia Rosso, la quale non a caso sembra intenzionata a non ritirare la fatidica maglia numero 9 ma mantenerla nella muta ufficiale, probabilmente immaginando che sulle spalle del baby Mancini essa possa creare un ponte ideale tra passato e futuro.

Qualcuno ha osservato come il progetto comunale sull’area antistante il Romeo Menti faccia prevedere l’allontanamento nel tempo dell’altro obiettivo sul tappeto e cioè quello di un nuovo impianto per il calcio. In realtà, visto che la scelta di intervenire sulla struttura già esistente sembra sempre più prevalente sull’ipotesi di costruzione di una nuova arena sportiva in diverso sito, proprio l’intervento di riqualificazione sul futuro Largo Paolo Rossi sembra poter essere il primo mattone di un totale restyling. Magari non sarà domani, magari bisognerà pazientare un altro po’, ma alla fine arriverà. Speriamo col Lane già nella massima serie?