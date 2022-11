Il Lane supera il turno di coppa

Nonostante una prova per lunghi tratti opaca, il Vicenza batte i Rimini (3-5) dopo i calci di rigore e accede al turno successivo. Decisivi i centri dal dischetto di Ronaldo, Stoppa, Jimenez e Ierardi. Durante i tempi regolamentari, le due squadre sbagliano invece un penalty a testa (l’errore biancorosso di un deludentissimo Rolfini).

LE PAGELLE

GRANDI 6,5: un solo (grosso) errore, quello al 116’ in uscita che consente all’ex Laverone di trovare un fantastico eurogol dal limite. Ma si riscatta in pieno parando un rigore di Tonelli nell’over time. E l’impressione è che con la manona fosse anche in traiettoria dell’ultimo tiro di Tonasa che finisce sul palo. Da brividi la sua uscita farfallifera al 118’. Va bene così, dai…

SANDON 5,5: prestazione un po’ sottotono. Nessun lampo particolare e un autogol sfiorato al 46’. Si fa ammonire al 56’ per un fallo su Sereni. Poi la deviazione maligna col braccio sinistro per fermare un gol quasi certo di Tonelli. Cartellino rosso che lascia i suoi in inferiorità numerica. Tutto fa esperienza.

PASINI 6+: giallo per una vistosa trattenuta su Laverone. Colpo di testa che esce a lato al 78’. Il Lane soffre molto, soprattutto ad inizio gara, sulla corsia di destra. A centro, il poderoso Vano non fa paura. Diciamo che va considerato una pedina ormai ritrovata.

BELLICH 6-: resta a lungo nell’anonimato di una partita nella quale non va oltre il compitino. Finisce nel taccuino del cronista solo quando becca una zuccata in faccia, che porte alla cacciata dal campo di Sereni. Deviazione casuale ma importante al 93’ sul tiro di Tonelli. Giallo per un fallo a centrocampo. A fine gara però, per un pelo non trova la deviazione maligna sul tiro di Ronaldo.

OVISZACH 6/7: Un pezzo di classe il suo tacco con cui appoggia a centro area al 19’. Altra giocatona al 32’, con palla contesa caparbiamente al difensore e successivo fallo subito sul quale l’arbitro indica il dischetto. Nel primo tempo Piscitella lo fa letteralmente impazzire, ma in un modo o nell’altro l’ex Udinese evita guai peggiori. Ha mostrato un dinamismo da extreterrestre.

(RONALDO) 6+: il suo tiro da fermo a tempo supplementare quasi scaduto regala ai tifosi berici la sensazione del gol. E’ lui il primo nella lotteria dei rigori e la sua esecuzione è magistrale.Quando entra lui, le luci si accendono. E non sono solo quelle del Romeo Neri.

CAVION 6: meritava di più il suo destro a giro del 16’. Ma la sua è una gara ancora difficoltosa, punteggiata da tanti errori di misura (come al 13’e al 71’). Da applausi invece il suo traversone da fondo al 79. Di buono, sulla strada del pieno recupero, è che Michele è venuto fuori alla distanza, quando alcuni compagni avevano le batterie già scariche.

GRECO 6+: al 21’ impegna il portiere di casa con uno spiovente.Nonostante qualche errore di troppo e poca presenza in zona gol, Freddy è una puleggia sempre in azione, che non lascia requiem agli avversari. La sua capacità di sacrificarsi, anche quando non ha quasi pi+ benzina nel serbatoio è davvero encomiabile.

VALIETTI 5,5: va al tiro al minuto 108 senza troppo costrutto.Prima e dopo, purtroppo, si salva solo l’impegno e la buona tenuta sul piano fisico che gli consente di provarci fino all’ultimo. E’ un giocatore dalle tante promesse. Ma bisogna mantenerle, di qui in poi.

SCARSELLA 5-: al 18’ si fa stoppare il tiro su assist di Busatto.Nel taccuino a me non resta praticamente nient’altro di buono. Ed è un peccato. Perché ne conosciamo il valore, del tutto inespresso sin qui. Forza, Fabio!

(JIMENEZ) 6: un tentativo innocuo al 112’. Ma anche il suo apporto, nonostante alcune sbavature, rende più tonico il Lane. Terzo tra i Quattro dell’Ave Maria, manda Galiotti da una parte e il pallone dall’altra. Peccato che sin qui abbia sfruttato ben poco le sue potenzialità balistiche. Per confermarsi campioncino, deve anche crescere in “cattiveria” calcistica.

BUSATTO 5: non arriva alla deviazione di testa al 15’ ma non centra il “sette”. Fisicamente c’è ma come peso specifico in avanti ancora no. E’ molto giovane ma non deve perdere tempo per crescere calcisticamente.

(STOPPA) 6,5: entra e dà un altro connotato alla partita. Al 78’ ci prova con una botta salvata con difficoltà dal portiere. Ma con la sua presenza il Vicenza trova coraggio e gamba e inizia (finalmente) a mettere un po’ in difficoltà i riminesi. Ci prova un’altra volta all’88’. Ancora un suo tentativo insidioso al 111’. Al 118’ scherza Panelli, provocandone l’espulsione. Secondo dagli undici metri tira bene alla destra del portiere.

ROLFINI 4: anche agli specialisti capita di sbagliare. Ma il modo con cui batte la massima punizione non è roba da bomber: tiro prevedibile, abbastanza centrale. Infatti Galeotti ci arriva senza bisogno di fare Jashin. Ma prima c’erano stati un cross errato all’8’, un tiraccio ignobile al 25’ e poi al 38’ una chance non sfruttata in area, nella quale, inoltre, ignora Greco in buona posizione. La sua partita è una completa delusione. E non parlo solo del rigore.

(IERARDI) 6/7: entra con buona lena ma con scarsa lucidità. Tuttavia il suo ingresso migliora i biancorossi, che aggiungono fisicità. Al 94’, si porta avanti una palla verso l’area opposta e si inventa un missile rasoterra a fil di palo sul quale Galeotti non arriva. Gol da salvatore della Patria… Subito dopo si perde Accursi, che per fortuna non ci castiga . Un bel recupero al 114’. Ha la responsabilità del quarto tiro dal dischetto. Regge benissimo l’emozione, segna e fa vincere il Vicenza.

All. MODESTO 6: come anticipato nel titolo il suo Vicenza di Coppa non regala al manipolo di tifosi scesi in Romagna un pomeriggio memorabile. A lungo la squadra si dimostra lenta, aggrovigliata, compassata e priva di idee. Poi, nella parte finale della gara, toccati sul vivo dallo svantaggio e sostenuti da qualche cambio azzeccato, cambiano volto e alla fine meritano il pari. Difficile dare giudizi tecnici su una formazione largamente rimaneggiata, tuttavia è un fatto che il Vicenza finisca meglio del Rimini. Un buon viatico per sabato contro i rossoalabardati (sostenuti prevedibilmente dai gemellati dell’Hellas. I quali, in verità, meglio farebbero ad occuparsi dei guai di casa loro…)