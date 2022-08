Il Lane perde e smorza gli entusiasmi

Contrariamente a quanto avvenuto con la Virtus Verona, nel Vicenza anti Rimini i biancorossi partono col freno a mano tirato, subendo la maggiore aggressività e la gestione della palla degli ospiti, Nella prima mezzora in particolare difficoltà sembrano due pilastri dello scacchiere di Baldini: Ronaldo (insolitamente impreciso nel controllo di palla) e Ferrari (nervoso e mai in grado di saltare il diretto avversario). I berici faticano tremendamente nello sfruttare le ripartenze e mai riescono a preoccupare il portiere Zaccagno. Nell’ultimo quarto d’ora il Lane diventa meno brutto e Pompeu Da Silva tira fuori dal cilindro un paio delle sue magie. Così il gol del pareggio non arriva proprio per caso sui piedi di Dalmonte, bravo ad involarsi e a fulminare di destro. E’un 1-1 che, per quanto visto, sta però strettino ai romagnoli. I quali nella seconda frazione di gioco perdono un po’ di smalto ecosì i biancorossi fanno miglior figura, andando anche vicini al vantaggio. A fine gara la gazzarra. Prima si accende una rissa tra Laverone e Baldini (entrambi espulsi). Poi, la difesa del Vicenza si fa prendere controtempo e Bellich non trova di meglio che stendere in area Santini. Il quale, dopo aver trasformato il penalty, irride gli spettatori della curva. Si accende una nuova rissa, che l’arbitro fatica a sedare. Non un bello spettacolo, in conclusione. E la prestazione del Lane, seppur migliorata nel secondo tempo, non basta a portare a casa il risultato.

LE PAGELLE

CONFENTE 6: mai impegnato e niente da fare sul gol. Non dorme sonni tranquilli perché nella prima frazione di gioco gli ospiti si presentano in area un po’ troppo facilmente. Gioca qualche palla di piede con eccessiva disinvoltura, ma senza guai.

GRANDI 6: nella ripresa il Rimini è molto meno aggressivo e la sua gara risulta più tranquilla di quella del collega. Il rigore, ben calibrato, non è parabile.

BELLICH 6+: dei tra centrali è quello che convince di più. In velocità non teme le accelerazioni degli avanti di Gaburro.Peccato che incappi nel fallo fatale a fine gara, in un frangente tuttavia in cui il suo errore è la fase terminale di una disattenzione di tutta la difesa contro una squadra in inferiorità numerica

PASINI 5/6: un po’ legnoso. Il gol di Tonelli matura nel suo settore. In generale, quando se la trova tra i piedi la palla pare scottargli come fosse di lava. Nell’arco della gara ci sono almeno due o tre occasioni in cui la difesa appare ferma e macchinosa. Il gol in veronica di Tonelli è quasi irridente…

IERARDI 6-: anche per lui qualche impaccio di troppo. Si oppone bene di testa a molti traversoni ma di piede è troppo ruvido. Per lui un liscio sanguinoso al 37’. Per fortuna il Vicenza non paga dazio. Un po’ meglio nella ripresa, quando un suo bolide si stampa sul montante

DALMONTE 7: costretto spesso a fare il quarto (o anche il quinto) della linea difensiva, perde nel gran correre una parte del suo potenziale penetrativo. Quando però lo pescano sulla velocità è devastante per la retroguardia riminese. Gran gol: discesa irresistibile, controllo perfetto e diagonale assassino. Cala di giri strada facendo.

BESIC 6: porta molti palloni, ma la sua verve non accende un Lane cui mancano gli occhi di tigre

SCARSELLA 5,5: primo tempo abbastanza spento, nel quale il centrocampo berico è quasi sempre in difficoltà contro quello avversario. L’ex Modena avrebbe esperienza e talento per metterci rimedio, ma non si vede quasi mai…

GRECO 6: molto attivo, come sempre. Non è nella sua miglior giornata ma sforna ugualmente alcune scorribande delle sue, soprattutto al 52’ quando si infila nella difesa del Rimini ma conclude alto. Ci riprova al 44’ ma la mira è ancora sbagliata.

OVISZACH 5: è uno dei gioiellini del grippo e Baldini lo stima molto. Oggi però incappa in una prestazione decisamente sottotono, nella quale non solo non riesce ad entrare efficacemente tra le linee ma viene spesso saltato sulla sua corsia di competenza.

JIMENEZ 6/7: un primo tempo di grande sostanza e qualità, nel quale praticamente da solo tiene a galla la zona nevralgica del campo. Si va vedere a destra, a sinistra e al centro. Va un paio di volte al tiro. Dopo il riposo lo standard cala ed incappa anche in una delle sue leggerezze per eccesso di confidenza. Ma resta un elemento imprescindibile, nonostante la giovane età.

CATALDI 6+: entra e dimostra di non aver bisogno di carburare. Gioca alcuni palloni interessanti e all’82’ confeziona un assist succulento per Rolfini.

RONALDO 6+: orrenda la prima parte della partita, nella quale non azzecca una sola giocata. Quando però riesce a tirarsi fuori dalla mediocrità fa vedere di che pasta è fatto. Inizia al 40’ con un missile dalla distanza, appena alto, poi pesca col contagiri Dalmonte per il pareggio e ci prova anche con pallone da fermo.

GIACOMELLI 6: entra nel finale e si fa apprezzare per un assist in profondità per Greco.

ALESSIO 5,5: ha bisogno di giocare per mostrare le sue doti. Che sin qui, però, non ha potuto esibire granchè.

BUSATTO 5,5: stesso discorso per lui, che però rispetto al giovane compagno è avvantaggiato da un fisico già competitivo.

FERRARI: 4/5: Baldini raccomanda di aver pazienza e giura che vedremo presto il capocannoniere dello scorso anno. Anche oggi, però, la sua prova è stata mediocre. Mai un guizzo, un dribbling vincente, un 1-2 convincente. Sul taccuino resta solo un tiro senza pretese al 31’. Si prenda le critiche di oggi, in attesa delle lodi di domani. Val la pena di dargli fiducia.

ROLFINI: quando entra si sente la differenza. Stavolta non va in gol ma mette più volte il suo nome nel tabellino delle occasioni biancorosse. Ci prova più volte e a fine gara va anche vicino al vantaggio. Bravo il portiere ma poco fortunato il nostro bomber.

All. Francesco BALDINI:

“Ci siamo trovati spesso in difficoltà, specie nel primo tempo. Ma ho continuato a far fare minutaggio a tutti, lasciando fuori qualche elemento importante. Le sofferenze fanno bene, perché ci aiutano a capire che ogni domenica sarà battaglia e che per fare i risultati nelle partite vere (e oggi è stata partita vera) non bastano le giocate e gli schemi, ma è indispensabile il temperamento. Loro sono stati furbi e maligni, ma è giusto così. Abbiano affrontato una neopromossa che gioca con il coltello tra i denti e accettiamo la lezione, in vista del campionato. Circa il mio episodio, ammetto di avere sbagliato nella reazione, ma se serve ad insegnare il carattere alla squadra ok. Qualche minuto prima della gazzarra, tre giocatori del Rimini avevano circondato Begic con fare minaccioso e abbiamo lasciato fare. Mi scuso ancora per il mio comportamento ma la squadra deve capire che non possiamo permettere che gli altri vengano a Vicenza a fare quel che vogliono. Non voglio giocatori rissosi però li voglio leoni e guerrieri. Perché è solo così che si vince. Mi chiedete di Ferrari? Diamogli tempo. Sono sicurissimo che sarà il nostro bomber, già da domenica. Perché io ho già la testa al campionato, alla partita con la Pro Sesto. E poi a quella col Padova. Più in là non vado… Prendiamo questa sconfitta come un segnale che ci faccia crescere sotto tutti i punti di vista. Insisto sulla questione motivazionale. Come ha fatto Cavion, che accettando una categoria che non gli compete, mostra a tutti la strada giusta.”