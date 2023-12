Il Lane e la maledizione di Montezuma

I lettori sanno della mia abitudine a chiamare il male oscuro del Lanerossi la “Maledizione di Montezuma”. Termine storicamenteconiato dagli spagnoli nel 1500 quando, a seguito dell’anatema del sovrano azteco contro l’invasore delle terre tolteche, i conquistadores iniziarono a morire come mosche peri un misterioso morbo viscerale. Ai nostri tempi, per estensione, l’etichetta venne poi assegnata ai disturbi gastricointestinali dei turisti in terre tropicali. I medici non hanno mai fornito una risposta completamente esauriente alla fenomenologia, a volte imputandola al cibo, altre volte all’acqua, altre ancora a virus strani cui il sistema immunitario degli ospiti non era preparato. Pure lo sport ha conosciuti le sue epidemie, per esempio quella famosa ai mondiali nel Messico 1970 che colpì la nazionale italiana di Valcareggi. Qui a Vicenza nulla a che fare con la diarrea, peraltro. La Maledizione di Montezuma è quella che attanaglia i biancorossi da più di 20 anni, da quando cioè i tifosi berici hanno iniziato la loro via crucis calcistica. Un’agonia sportiva a cavallo tra serie A (un’unica volta, nel 2000), serie B e tanta serie C, ripescaggi e riammissioni comprese. I supporters, poco adusi alle vicende degli imperi precolombiani, liquidano la storia recente con il più classico dei “mai una gioia”. Ci hanno provato in molti ad analizzare questa decadenza, la quale ha mortificato come non mai una piazza gloriosa dell’italico pallone. Che ha meritato l’appellativo di Nobile Provinciale. Ma il cancro del Vicenza, ahinoi, è difficilissimo da diagnosticare e qualunque spiegazione si è rivelata non esaustiva. Ha un nome il maledetto guaio che avvelena il sangue della società? Eppure ai vertici del club si sono susseguiti, dopo il presidentissimo Pieraldo Dalle Carbonare, fior di personaggi, alcuni dei quali nella loro vita imprenditoriale e professionale hanno siglato pagine importanti:Sacchetto, Marzot, Scaroni e Miola, prima. Cassingena, Polato, Preto, Masolo, Cunico e Pastorelli, poi. E dopo il fallimento gestito dal dott. De Bortoli, la famiglia Rosso. Cosa rende allora così fragile una piazza che, a rigor di logica, dovrebbe consentire alla società almeno una comoda Cadetteria, se non la massima serie? Ci sarebbe infatti tutto per far bene. Un blasone di grande rilievo, un tessuto economico tra i più ricchi d’Italia, uno zoccolo duro di appassionati che acquistano abbonamenti e biglietti garantendo numeri che fanno invidia alla serie B, la tradizione di un bacino d’utenza delle giovanili che ha fatto storia, un buon impianto sportivo, anche se ora un po’ datato e il supporto delleamministrazioni pubbliche di qualunque colore. E allora? Già… Eccolo qui il Mistero di Montezuma. Reso ancora più impenetrabile ora che al vertice di Largo Paolo Rossi siedono Stefano e Renzo Rosso, quest’ultimo accreditato da Forbes come uno dei businessmen più ricchi del nostro Paese. E con lui come DG quel Rinaldo Sagramola che la massima serie l’ha già vissuta all’ombra del Palladio. In più, in panca uno dei tecnici più promettenti dell’intero lotto allenatori. Infine in campo una squadra che quest’anno (diciamo le cose come stanno) era stata indicata da tutti (avversari compresi) come la più qualitativa e titolata al salto di categoria. Che cosa diavolo ci sfugge, dunque? Che cosa non capiamo? E, cosa più importante, c’è un antidoto contro questa decadenza che pare davvero inarrestabile? Non chiedete verità e giusta medicina al Vostro Baffo. Parafrasando il cartello che stava sul pianoforte nei vecchi saloon del West “Im only the piano player”. Sono solo il pianista. Quello che vi regala le pagelle il giorno dopo la gara. Non aspettatevi perciò che mi trasformi in un taumaturgo, perché se avessi le soluzioni miracolose mica le terrei per me… E mi farei anche lautamente pagare per raddrizzare la barca. Tuttavia mi viene in mente una frase (che vale per tutti i protagonisti mancati, sul terreno di gioco e fuori) che soleva ripetere il grande Giancarlo Salvi, uno che, da giocatore e da dirigente, di calcio importante ne aveva masticato mica poco: “Uno che non riesce a far bene a Vicenza significa che è uno stupido o un incapace.” Stupido è magari troppo pesante e ingeneroso per chi almeno ci ha provato. Incapace però ci può stare, signori miei. Lo dicono i risultati, lo dicono i numeri, mica il pisquano che scrive… E per chiudere, un accenno alla partita di mercoledì col Rimini. Importante perché potrebbe regalarci il mantenere viva la fiammella della speranza per entrare nella zona nobile dei play off attraverso la Coppa Italia. Speravamo tutti di accedervi grazie alla classifica di campionato, ma andrebbe bene lo stesso. Alla faccia di Montezuma!