Il Lane e il valzer degli orrori

Se non sapessimo tutti che stiamo parlando solo di calcio, dopo l’ennesima prestazione del Vicenza potremmo addirittura supporre di aver letto un capitolo inedito del “Pendolo di Foucault” di Umberto Eco oppure di stare assistendo ai trailer del nuovo film dei Monthy Pyton. Perché se è vero che il Lane ha abituato i tifosi al valzer degli orrori (non solo durante l’era dei Rosso, intendiamoci) quest’anno la realtà sembra superare ogni fervida fantasia.

E non sono tanto i risultati sul campo a tormentare l’animo dei popoli biancorossi (in fondo stiamo parlando di un sesto posto in graduatoria, abbiamo visto anche di peggio) quanto le modalità attraverso cui questi maturano. Lo 0-0 al Menti contro i volonterosi ragazzi della Virtus Verona, potrebbe ben stare al passo con la Corsa Ciclistica Aziendale del rag. Ugo Fantozzi: primo tempo da Campionato Amatori e poi nella ripresa l’incubo. Nonostante l’espulsione lampo di un rossoblu e due (dicansi due) rigori consecutivi assegnati ai padroni di casa, la vittoria non è arrivata. Mi metto nei panni del Popolo del Menti, ormai così deluso da non riuscire nemmeno ad incazzarsi. Ma mi metto anche nei panni della proprietà (col suo ricco concorso di colpa), la quale però, contrariamente a tutti gli altri che sul calcio ci mangiano, su questo sgangheratissimo progetto pluriennale ha cacciato diversi schei propri.

Ho già avuto modo di dire ai miei lettori che non cerchino dal Baffo spiegazioni convincenti per la Maledizione di Montezuma. Quel che so proprio bene, tuttavia, è che non vorrei essere nei panni di Werner Seeber e di Luca Matteazzi durante questi giorni di mercato. Ferrari e Pellegrini restano? Rolfo se ne va? Si arruola Delle Monache? E cosa cambia? Saremo di fronte ad una riedizione del Trio Meravigliao o magari il Lane ritroverà la prolificità perduta con la crisi del Loco? Qualcuno ha ormai perso la fede nei buoni costumi e va rifugiandosi nel “Muoia Sansone con tutti i Filistei!” Oppure sceglie la drastica soluzione di abbandonare la squadra del cuore, come un amante tradito. Parole. Solo parole. Tanto lo sappiamo che con la Pergolettese saremo ancora lì a soffrire, contro ogni logica, contro ogni proposito. Perché questo è il calcio. In questo caso quello vicentino. L’unico che possa reggere alla condanna del “mai una gioia”…