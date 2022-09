Ice HL: all'Odegar bello spettacolo con Migross Asiago che cede a Red Bull Salzburg solo nel finale (3-5)

La Migross Supermercati Asiago Hockey al termine di una battaglia di 60 minuti è costretta ad arrendersi ai Red Bull Salzburg, che si impongono per 5 a 3.

PRIMO TEMPO: ASIAGO-SALZBURG, 1-1

Partenza difficile per la Migross Asiago che nei primi minuti è costretta a cercare di contenere gli ospiti. I Red Bull impegnano con costanza Fazio, che regge bene ma al 6' si fa sorprendere da un tiro senza tante pretese dalla blu di Harnisch, che gli scappa dalla presa e termina in rete. I leoni al 9' incappano in una penalità che costa loro due minuti di sofferenze sotto la pressione incessante dei Red Bull. La squadra stellata regge e al 13' pareggia in powerplay: disco messo sotto porta da McShane, tocco di Marchetti e tap-in di Saracino che fa 1-1.

Gli austriaci rispondono rabbiosi ma Fazio risponde presente. A pochi secondi dal termine Salinitri si guadagna una penalità che l'Asiago potrà sfuttare nel secondo tempo.

SECONDO TEMPO: ASIAGO-SALZBURG, 1-1

Nella seconda frazione l'Asiago parte a razzo e mette alle strette fin da subito gli ospiti. Al 6' i gIallorossi dell'Altopiano passano a condurre con Misley che concretizza una grande azione di Marchetti.

Poco dopo due grandi triangolazioni vengono "sprecate" da Finoro e Magnabosco: entrambi soppraggiungono sulla destra e non riescono a spedire in rete il puck.

I Red Bull allora pareggiano al 10' con Hockhofler, bravo a deviare in porta un rito dalla blu di Robertson.

Negli ultimi minuti sono gli ospiti a mettere in difficoltà l'Asiago, che però si difende bene e tiene il risultato sul 2-2 fino al 40'.

TERZO TEMPO: ASIAGO-SALZBURG, 1-3

Nel terzo periodo i leoni veneti vanno in vantaggio dopo sei minuti con Moncada, abile nello scippare un disco nel terzo d'attacco e a metterlo alle spalle di Tolvanen dopo una bella finta. Un paio di minuti più tardi gli ospiti trovano il pareggio in situazione di powerplay con un tiro dalla blu di Huber.

Al 15' Nissner si esibisce in una discesa incredibile, lasciando sul posto i difensori di casa e depositando il disco alle spalle di Fazio.

La squadra di coach Barrasso non rimane a guardare e al 17' colpisce un palo clamoroso con Moncada. Negli ultimi due minuti di gioco Barrasso richiamava Fazio e assalta la porta di Tolvanen, ma gli ospiti resistono e la chiudono Huber che dalla distanza insacca il 3 a 5.

Una buonissima prestazione della Migross Asiago che esce sconfitta per 3 a 5 dai campioni in carica e che può ora guardare con ottimismo ai prossimi impegni, a cominciare dalla partita di sabato 24 settembre alle 19 e 45 contro il Villach.

Alcune foto scattate da Serena Fantini per Asiago Hockey 1935