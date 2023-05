I risultati delle vicentine nella prima giornata di serie B. Pari stretto in casa per l'Artel Schio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

I Risultati delle vicentine nella prima giornata di serie B. Nella B1 maschile Artel Schio un pari che sta stretto, Ct Vicenza trasferta siciliana proibitiva. Nella B2 maschile il derby Sandrigo-Palladio si risolve con un pareggio. Di seguito le classifiche ed i gironi. Classifica Gir. 1: Milano Bonacossa e Alghero Mp Finance p.2; Artel Schio e Tc Palermo2 p.1; Barletta (Ba), Villaforte (Al) e Persiceto (Bo) p.0. Prossima giornata 2/7 Domenica 21/5 ore 10.00 : Palermo2 vs Persiceto, Barletta vs Artel Schio e Villaforte vs Alghero, riposa Milano Bonaccossa. Classifica Gir. 4: Ct Ragusa, Vomero Napoli e Maglie (Le) p.2; Quanta Club (Mi), Ct Vicenza, Club La Meridiana (Mo) e Tc Terranova (Ss) p.0. Prossima giornata 2/7: Quanta Club Vs Ragusa, Vomero vs Maglie e Terranova vs Meridiana, riposa Artel Schio. Serie B2 Gir.3. Classifica Castellazzo (Pr) e Borgotrebbia (Pc) p.2; Comunale Sandrigo e Palladio ‘98 (Vi) p.1; Benetti Team Verona, Fermignano (Pu) e Ct Bologna p.0. Prossima giornata 2/7: Borgotrebbia vs Castellazzo, Palladio ‘98 vs Benetti Team Verona, Bologna vs Comunale Sandrigo, riposa Fermignano. Tutto pronto per la 16^ Edizione degli Internazionali di tennis città di Vicenza, Challenger Atp FL Service che si terrà dal 29/5 al 04/6 in Contrà della Piarda presso il Palladio ‘98. Torneo con 73.000$ di montepremi.