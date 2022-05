I risultati della 2^ giornata di serie D delle squadre vicentine.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

La seconda giornata di serie D per i team vicentini. La terza si disputerà Domenica 22 dalle ore 10.00. Gir.1 San Giovanni Lupatoto-Tc Dueville 2-4. Classifica: Dueville e Gam (Vr) p.4; Noventa di Piave p.3; Tc Este p.1; San Giovanni Lupatoto e Cerea p.0. Gir.2 Tc Schio-Feriole Montecchia 3-3 e Arzignano-Dolo 6-0. Classifca: Villafranca p.4; Arzignano, Green Garden Mestre e Dolo p.2; Schio e Feriole Montecchia (Pd) p.1. Gir.3Don Bosco Rovigo-Valdagno 1-5. Classifica: Eurosporting (Tv) e Tc Valdagno p.4; Patavium e Chioggia p.2; Mira e Don Bosco p.0. Gir.5 Noventa Vicentina-Portogruaro 5-1. Classifica: Park Tennis Villorba e Noventa Vicentina p.4; Belluno, Villa Guidini (Tv) e Portogruaro p.0. Per la D1 femminile Gir. 1 Tc Schio-Canotteri Pd. Classifica: Canottieri Pd p.4; Volpago p.2; Schio e Dossobuono p.1; Santa Maria di Sala p.0. Gir.2 Tennis Palladio Riposo. Classifica: Plebiscito (Pd) p.4; Real Tennis e Canottieri Mestre p.2; Palladio (Vi) e Cerea p.0, Gir.3Eurosporting (Tv)-Breganze 4-0. Classifica: Eurosporting e Arca 974 Spinea p.4; Adria, Brenta Sport e Breganze p.0. D2 Maschile. Gir. 1 Canottieri Pd B-Trissino 1-3, Comunali Vicenza-Peschiera B 3-1. Classifica: Grezzana e Comunali p.4; Canottieri Pd e Trissino p.2; Peschiera B e Norcen (Bl) p.0. Gir.2 Breganze-Montecchia 3-1.Classifica: Sporteam Maserà di Padova, Brenta Sport (Ve), Breganze, Sporting Magi Ponte della Priula e Belluno p.2; Feriole Montecchia p.0. Gir.4 Ca’ del Moro-Ct Vicenza 0-4. Classifica: S.C. Verona e Cittadellese p.4; Ct Vicenza p.3; Ostani Montebelluna p.1; San Giovanni Lupatoto e Ca’ del Moro (Ve) p.0. Gir.5: Canottieri Pd A-Tennis Palladio Vicenza rinviata al 29/5. Classifica: Canotteri Pd A, Real Tennis (Vr) Eurosporting (Tv) e Sporting Club Mestre p.2; Cadoneghe e Palladio p.1. Gir.6: Zugliano e Castelfranco 2-2, At Verona e Bassano rinviata al 29/5. Classifica: Castelfranco p.3; Zugliano e Torricelle A e At Verona p.2; Garden Tennis Abano p.1; St Bassano p.0. Gir. 7: Meeting Club Valdagno-S.Maria di Sala (Ve) 3-1, Zanè-Sedico 2-2. Classifica: Meeting Club Valdagno p.4; Sedico p.3; Bussolengo e Zanè p.2; Peschiera A p.1; Santa Maria di Sala p.0. Gir. 8 Salgareda-Santorso 3-1. Classifica: Scaligero e Salgareda p.4; Villa Imperiale e Santorso p.2; Mira ed Altivole Italia Sport p.0. Nella D2 femminile. Gir.1: Meeting Club Valdagno-Dolo 3-0, Padova Est-Union Creazzo 3-0. Classifica: Meeting Club Valdagno e Padova Est p.4; Cittadellese e Dolo p.2; Gir. 2 Dueville-Tennis Fiori Barp (Bl) 2-1. Classifica: Sporting Life Center Vacil (Tv) e Dueville p.4; Fossò, Tennis Fiori Barp e Bagnoli p.0. Gir. 3 Sovizzo-Park rinviate al 5/6. Classifica: Pedavena, Camponogarese e Park Villorba p.2; Sovizzo e Bussolengo p.0. Gir.4: Lendinara-Noventa Vicentina 2-1. Classifica: Canottieri Pd, Green Garden Mestre, Lendinara e Caerano San Marco p.2. Noventa Vicentina p.0. Gir.5: Valdagno-San Paolo (Pd) rinviata al 2/6. Classifica: San Giovanni Lupatoto p.4; Valdagno p.2; Portogruaro, San Paolo e Marcon p.0. Nella serie D3 maschile sono 78 i team maschili di cui 7 le squadre beriche in lizza: Noventa Vicentina, Palladio, Sovizzo, Sandrigo, Arzignano, Union Creazzo e Dueville. Nel femminile essendo il primo step d’ingresso delle competizioni a squadre e sono ben 74 le formazioni al via. Per Vicenza sono 9: Palladio, Arzignano, Bassano, Schio, Dueville, Santorso, Meeting Club Valdagno, Ct Vicenza ed Isola Vicentina. La D4 maschile, primo step con 127 squadre che tenteranno la scalata.