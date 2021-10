Hockey pista, serie A1: A Montebello Tierre Chimica affronta Correggio

La Tierre Chimica Montebello Hockey sabato 2 ottobre 2021 gioca in casa accogliendo il Correggio per la prima di campionato.

Insieme al Follonica è la compagine di serie A1 che ha cambiato di meno per quanto riguarda il quintetto di base. Ottavo posto in campionato e quarti di finale per la migliore stagione di sempre. Per la conferma a tali livelli sono arrivati cinque vicentini purosangue. Davide Pertegato, ex portiere del Bassano, Mattia Ghirardello difensore ex Breganze, Andrea Brendolin, attacccante ex Valdagno, Alessandro Fabris, ala ex Montecchio e Maicol Nardi dall’A2. Confermata la staffetta Bolla-Peretto per l’ultimo posto disponibile nella squadra di Luca Chiarello che punta sulla difesa granitica del duo Nicoletti-Fariza con l’aiuto di attacco e dei gol di Miguelez e Paiva, una garanzia negli ultimi mesi dell’ultima stagione. La compagine si giocherà un’altra permanenza in Serie A1 con tante altre formazioni ma confermare già la scorsa stagione sarebbe un obiettivo importante.