Hockey in line: MC Control Diavoli marcia a forza 10 sull'Edera Trieste, giovedì 8 dicembre il derby ad Asiago

Mc Control Diavoli Vicenza porta a casa tre punti anche da Trieste battendo per 10-1 l’Edera, al termine di una gara gestita dall’inizio alla fine, in cui i biancorossi hanno imposto il loro gioco, sono partiti subito bene andando in rete dopo circa un minuto e portandosi sul 3-0 nel giro dei primi tre minuti e di fatto chiudendo la partita nel primo tempo. Cammino in discesa quindi per la prosecuzione della gara e vittoria importante in vista del derby e big match di giovedì 8 dicembre ad Asiago, contro i cugini dell’Altopiano che stanno disputando un ottimo campionato, hanno fatto lo sgambetto a Milano il mese scorso, possono contare sul fattore campo e cercheranno di avvicinarsi in vetta ai Diavoli, avanti di quattro lunghezze.



A Trieste, anche se i padroni di caso hanno tentato di arginare gli avversari, i Diavoli hanno creato gioco, hanno creato tante occasioni, 45 i tiri parati dai portieri avversari Fink e Biason, e non hanno mai corso particolari rischi, grazie anche a Filippo Olando, in pista a Trieste e attento a difendere la porta dei vicentini.??

IL COMMENTO DI FABRIZIO PACE

«La partita è andata come volevamo – ha dichiarato a fine gara Fabrizio Pace, attaccante biancorosso, autore di una tripletta.- Siamo partiti subito forte, è andata subito bene e abbiamo sbloccato il risultato nei primi tre cambi ed è iniziata a girare per il verso giusto, quindi penso che ce la siamo giocata molto bene»

?- Stai segnando molto, tripletta questa volta. Per un attaccante è importante.?

«Sono contento della tripletta, come sono sempre contento di segnare. Sto facendo sempre il mio lavoro, per ora, e spero di continuare così e di fare tanti gol».

?- Ora si volta subito pagina e bisogna pensare al derby, una partita sempre ricca di stimoli e significati e questa volta ancor di più perché sarà una sfida fra le prime della classifica.?

«Per la partita del derby di giovedì sappiamo che sarà tutta un’altra storia. Archiviamo questa vittoria, ci riposiamo e ci prepariamo al meglio per la sfida perché abbiamo visto che Asiago ha fatto degli ottimi risultati quindi non sarà sicuramente facile. Soprattutto sulla loro pista dove loro sanno giocare benissimo, ma noi ci prepareremo al meglio per portarla a casa».



TABELLINO - Edera Trieste - Mc Control Diavoli Vicenza, 1-10? (0-8)

EDERA TRIESTE: Fink, Biason, Vigini, Demartin, Degano, Milanese, Zozzoli, Delpiano, Sindici, Leben, Sodrznik, Cioccolanti, Cocozza.?All. Florean R.

MC CONTROL DIAVOLI VICENZA: Frigo M., Olando, Cantele, Campulla, L., Delfino, Hodge, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Trevisan, Campulla F., Vendrame, Montolli, Pace, Frigo N., Dal Sasso.?All. Corso A.

ARBITRI: Favero e Monferone.

RETI? - PT: 1.05 Pace (V), 1.58 Delfino (V), 2.58 Dal Sasso (V), 11.34 Delfino (V), 14.34 Dal Sasso (V) pp, 15.44 Campulla L., 16.06 Vendrame (V), 18.49 Delfino (V) pp - ST: 30.09 Pace (V), 30.37 Zozzoli (T), 39.41 Pace (V).