Giro del Veneto juniores ricordando Jacopo Venzo

Ancora 4 giorni di attesa e poi la cronosquadre inaugurale in Prato della Valle alzerà ufficialmente il sipario sulla prima edizione del Giro del Veneto Juniores. Organizzato dalla storica SC Padovani, la corsa è di carattere nazionale, quindi, oltre ai migliori team italiani, potrà partecipare anche una formazione estera. Saranno 22 in totale le squadre al via, ognuna delle quali potrà schierare 7 corridori, per un parterre complessivo di 154 atleti. Non mancheranno le formazioni che guidano la classifica a squadre nazionale, vale a dire la Borgo Molino-Vigna Fiorita (23 vittorie) e il Team Giorgi (14 vittorie), ma anche la SC Padovani, che farà gli onori di casa e proverà ad inserirsi nella bagarre per la vittoria finale.

Il commento

«Siamo davvero felici delle tante richieste di partecipazione ricevute - spiegano gli organizzatori tecnici Alberto Ongarato e Martino Scarso - è la prima edizione e non era affatto scontato che le migliori squadre italiane ci dessero subito fiducia, invece la startlist sarà di grande qualità. Questa è anche la conferma che c’è la voglia di fare corse a tappe, alzare il livello e adeguarsi al ciclismo internazionale, che corre sempre più veloce. Siamo sicuri che questi ragazzi sapranno offrirci un grande show».

Un parterre d'eccezione

Al via ci sarà quindi anche una squadra straniera, la Ukraine Cycling Academy. Originariamente avrebbe dovuto partecipare anche la Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino, che però ha comprensibilmente rinunciato dopo la tragica scomparsa di Jacopo Venzo. A questo proposito, la SC Padovani si sta organizzando per ricordare a dovere lo sfortunato ragazzo vicentino.

Squadre Giro del Veneto Juniores

SC Padovani, Postumia 73 Dino Liviero, Rotogal Guadense, Pedale Scaligero, Ind. Forniture Moro - C&G Capital, Pool Cantù GB Team, Sandrigo Bike, Gottardo Giochi Caneva, Polisportiva Monsummanese, Borgo Molino-Vigna Fiorita, Aspiratori Otelli-Carin-Baiocchi, Team Giorgi, Work Service, Bustese Olonia, Team Tiepolo Udine, Assali Stefen Makro G.s. Cadidavid, Italia Nuova Borgo Panigale, Crazy Wheels, Sidermec Vitali, Nordest Villadose Angelo Gomme, Ukraine Cycling Academy (UKR), Team General System AWC.



Percorso

Tappa 1, 27 luglio: Padova-Padova, TTT 6,1 km

Tappa 2, 28 luglio: Este-Vicenza, 106,5 km

Tappa 3, 29 luglio: Abano Terme-San Vendemiano, 135,6 km

Tappa 4, 30 luglio: Padova-Teolo, 95,6 km