Picco alla Dakar 2021: oggi ha rischiato il ritiro

Manca poco alla fine, ma quanta fatica. Ieri una tappa di 579 km sulle sponde del Mar Rosso, sulla carta non destava troppe preoccupazioni, ma invece si è rivelata terribile. Un percorso insidioso, vario e complicato, che ha messo a dura prova la resistenza anche dei piloti più giovani e che ha visto cadute e ritiri di alcuni top rider. Franco Picco a 65 anni, il nostro superman ha ben gestito, chiudendo al 45 posto, risalendo così fino alla stessa posizione (45) nella generale. Gli italiani in gara sono ora solo due: lo stesso Picco e Cesare Zacchetti.

Ma la tappa di oggi, la terzultima sembrava più facile, 583 km con una speciale di 342, invece dopo le difficoltà superate a metà Dakar, proprio mercoledì 13 gennaio Franco Picco, il leone del deserto, ha visto lo spettro del ritiro. Un guasto poteva metterlo ko. Ma il pilota vicentino ha superato anche questa difficoltà. Ecco il suo video racconto a fine gara, 53° in speciale, ma quanti problemi oggi.

13 gennaio - Tappa 10

53° in speciale

46° nella generale

11° Original by Motul

2° degli italiani

La Dakar 2021

La Dakar si svolge in Arabia Saudita dal 2 al 15 gennaio e per la seconda volta si corre in Medio Oriente. La partenza e l’arrivo è a Gedda. Il programma della 43^ edizione della Dakar prevede 12 tappe, su un distanza complessiva della gara di 7.646 chilometri, di cui 4.767 cronometrati.

GRAN FINALE— Il 13 gennaio si torna verso l’interno puntando su Al Ula (citata nella Bibbia con il nome Dadan): 583 km ma appena 342 km di speciale che però possono risultare decisivi per la navigazione tutt’altro che facile. Restano le ultime due tappe e sembrerebbe quindi fatta ma la penultima, fino a Yanbu, presenta una speciale di 511 km (solo 46 km di trasferimento), per di più con un centinaio di km di dune che potrebbero ribaltare la classifica. Gran finale il 15 gennaio con gli ultimi 452 km, la metà cronometrati, necessari per arrivare a Jeddah. Non sarà il Lago Rosa di Dakar, ma anche quest’area del Mar Rosso ha il suo fascino.