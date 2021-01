Franco Picco alla Dakar 2021: è leggenda

Franco Picco ha concluso la Dakar 2021, di cui è stato grandissimo protagonista a 65 anni! La leggenda dei rally degli anni 90, quando finì secondo alla Parigi-Dakar e vinse i Rally dei Faraoni, si conferma un grande campione, spinto da passione e forza inesauribili.

Dopo oltre 8,000 km di polvere, dolore e tante dune in Arabia Saudita oggi Franco Picco da Peschiera dei Muzzi (Vicenza) è salito nel podio della Dakar 2021 per ricevere la medaglia che spetta a tutti i piloti che portano a termine la corsa, domani il leone torna a casa.

Alle 9.59 Franco The Legend taglia la linea del traguardo in 39^ posizione, sono solo due gli italiani arrivati alla fine del massacrante rally nel deserto.

Franco Picco scrive un’altra pagina memorabile dei grandi raid. A 65 anni compiuti il 4 ottobre scorso, 36 anni dopo il suo debutto alla Paris-Dakar 1985, senza l'assistenza di un meccanico come prevede la categoria “malle moto” Original by Motul, l’inossidabile pilota vicentino ha chiuso la sua trentesima presenza alla maratona motoristica più dura al mondo al 43° posto!

"Una vita intera dedicata alla moto, per lavoro e per le gare dal motocross ai rally. Mai appagato, a sessantacinque anni Franco è ancora sulle piste della Dakar. Per Picco sicuramente c’è l’amore per l’Africa, che ha continuato a frequentare con la sua organizzazione di viaggi off road. E poi credo di poter dire che ci sia un mix di orgoglio e di tenacia che lo spingono a restare all’altezza delle sue aspettative personali. Che sono alte, ma che lui conosce benissimo e con l’enorme esperienza sa governare a dispetto dell’età, nonostante le energie non siano più più quelle dei bei tempi, delle protesi, delle fratture, delle ferite che segnano il suo corpo." dice di lui Nico Cereghini.

FRANCO PICCO LEGGENDA DEI TRE CONTINENTI

« È stata dura anche questa ultima tappa – ha detto Franco Picco al traguardo – Ho trovato qualche tratto divertente dove ho anche aperto un po’ il gas, ma sui sassi e sul duro non ho voluto rischiare.

La strategia con cui ho impostato tutta la gara è stata evitare inconvenienti nei tratti brutti e dare gas sul terreno che più mi piace, ovvero su sabbia e dune.

In questa gara ho sofferto sicuramente la poca confidenza con la mia nuova moto Husqvarna, e solo verso la fine ho trovato la condizione e la messa a punto giusta. Dopo la quarta tappa ho cominciato a sentire la fatica, ma soprattutto mi ha tormentato il freddo intenso delle partenze prima dell’alba.

Non ho mai perso la fiducia, ho sempre pensato che lottando con tenacia ce l’avrei fatta. Solo nella decima giornata, totalmente sconfortato da un mio errore di navigazione e qualche problema tecnico, ho pensato di dovermi fermare, ma ritirarsi in una impresa come questa non è una decisione che si prende facilmente! Quindi ho tirato dritto stringendo i denti ed eccomi arrivato: in quest’ultima giornata ho fatto la migliore prestazione di tappa, un 39° posto. Guadagno un’altra posizione nelle generale e chiudo la mia Dakar 2021 al 43° posto. È una grande soddisfazione, è una grande gioia! All’arrivo dell’ultima speciale ho lanciato un urlo di gioia e mi sono commosso!»

Pilota ufficiale nelle grandi Paris-Dakar degli anni 80 e 90, poi nuovamente in gara da pilota privato in Sud America, con questa sua meravigliosa partecipazione alla edizione 2021 in Arabia Saudita Franco Picco è Leggenda dei Tre Continenti.

DAKAR2021 - FRANCO PICCO (HUSQVARNA)

43° ASSOLUTO

11° MALLE MOTO ORIGINAL BY MOTUL

2° DEI PILOTI ITALIANI

La Dakar 2021 si è svolta in Arabia Saudita dal 2 al 15 gennaio, 12 tappe, su un distanza complessiva di 7.646 chilometri, di cui 4.767 cronometrati. Doppietta Honda con Kevin Benavides primo, secondo il campione uscente Brabec, oggi è arrivata la terribile notizia della scomparsa di Pierre Cherpin deceduto a seguito del trauma cranico subito in un incidente nella settima tappa. Successo di Peterhansel tra le auto.