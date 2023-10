Fiorenzuola-LR Vicenza: i convocati di mister Diana

Dopo il pareggio di Trieste, per il Vicenza, è già il momento di tornare in campo, per affrontare nel turno infrasettimanale, il Fiorenzuola. La squadra di Diana, dopo due sconfitte consecutive ed un pareggio, vorrà provare in tutti i modi a tornare alla vittoria. Il tecnico biancorosso recupera Ierardi, che ha scontato il turno di squalifica.

L'elenco dei convocati.

Portieri: Brzan, Confente, Massolo

Difensori: Costa, De Col, De Maio, Golemic, Ierardi, Laezza, Lattanzio, Sandon, Valietti.

Centrocampisti: Cavion, Greco, Jimenez, Proia, Ronaldo, Rossi, Scarsella, Talarico, Tronchin

Attaccanti: Della Morte, Ferrari, Pellegrini, Rolfini