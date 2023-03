Feralpisalò-Vicenza: il prepartita di mister Modesto

Magari domani non sarà l’ultima spiaggia, mister, ma dati alla mano è senz’altro la penultima. Perdendo sul Lago, il Vicenza andrebbe a 7 punti dai padroni di casa, anzi 8 per effetto degli scontri diretti. La squadra ne è conscia?

?“Non mi piace metterla in questi termini. Si tratta di una partita importante ma a seguire ce ne sono molte altre. Nella mia carriera ne ho viste succedere di tutti i colori.”

Si trovano di fronte la migliore difesa col migliore attacco. Statisticamente le squadre che prendono meno gol arrivano più facilmente in testa alla classifica.

“Magari sarà anche così, ma stiamo parlando di uno scontro diretto e non credo che saranno questi raffronti a fare la differenza. Voglio invece un Vicenza concentrato e coraggioso, attento ad ogni situazione perché in questi scontri al vertice spesso sono gli episodi a fare la differenza.”

Ma chi soffrirà di più per la classifica: chi è davanti o chi insegue?

“Non vedo differenza. Io credo in tutti i miei giocatori. Ultimamente abbiamo adottato schieramenti piuttosto offensivi, ma dovremo stare molto attenti perché loro hanno giocatori importanti e bravi nel tiro da lontano.”

A proposito di giocatori, com’è la situazione nel gruppo?

“Direi buona. Posso contare in pieno su qualche acciaccato, come Ronaldo. Cavion è recuperato al 100%, così come Sandon, che pure in settimana è dovuto andare a Napoli per impegni scolastici. E’ a disposizione anche Greco, una pedina molto importante.”

Ci dia il solito nome come anticipo della formazione in campo…

“Giocherà Iacobucci, che ha figurato bene nelle ultime gare. Ma non suoni come bocciatura di Confente, che ha fatto il suo nelle partite precedenti.”