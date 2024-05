Domani sarà dura per noi...ma anche per loro

“Quella col Padova poteva anche essere la finale, ma noi sappiamo di dover essere più bravi di tutti gli altri. Abbiamo battuto il Taranto, che era anche lui un avversario molto tosto. Abbiamo incontrato in campionato i biancoscudati, dimostrando di essere assolutamente alla loro altezza e tra Torrente e Oddo non è cambiato molto in termini di gioco e di scelta di uomini. Conosco bene il loro allenatore perché abbiamo giocato insieme anni fa a Fiorenzuola. Lui era un giocatore in formazione ma che poi ha spiccato il volo per una carriera bellissima fino al Mondiale. Io invece sono sempre rimasto in C… Ma torniamo all’incontro: con così poco tempo a disposizione abbiamo pensato più che altro a recuperare le forze: oggi solo rifinitura e domattina ultimi dettagli. Non credo che il Padova sarà troppo prudente o rinunciatario, quanto a noi sapete che fare calcoli o essere speculativi non è il nostro forte. Potrei fare anche qualche cambiamento, magari giocando a tre davanti visto che Pellegrini è completamente in forma o con Tallarico al posto di De Col ma tenete presente che con così pochi giorni a disposizione si fa fatica a rinunciare a quelli che hanno giocato così bene sabato. Non avrò Cavion, che farà una risonanza per vedere se la sua stagione è finita o potrà essere recuperato, tuttavia nel gruppo è rientrato Proia, che magari non è al 100% ma è comunque arruolabile, magari a gara in corso. C’è un po’ di apprensione per il meteo ma da quel che vediamo monitorando i siti sembrerebbe che la pioggia possa cessare verso le 15/16 e quindi spero in un match senza maltempo. So che si tratta di una gara molto sentita dalle tifoserie, ma visto anche qual che successo col Taranto, mi auguro che sia una bella serata di sport, con i giusti sfottò ma senza eccessi. Che copione mi aspetto al Menti? Sarà dura per noi. Ma lo sarà anche per loro, garantito!