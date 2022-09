Calcio, serie C: FC Arzignano Valchiampo pareggia a Crema contro la Pergolettese (1-1) ed è quarto

Allo stadio Voltini di Crema finisce 1-1 tra Pergolettese e FC Arzignano Valchiampo. Un risultato giusto quello maturato nel primo tempo: i lombardi sono andati in rete al 32' dopo una grande parata di Volpe su Iori. Sulla ribattuta Varas rimette in mezzo e Arini segna.

I giallocelesti veneti pareggiano all'ultimo minuto (della prima frazione di gioco) con Grandolfo su calcio di rigore concesso per l'atterramento in area di Artioli ai danni di Barba.

Nella ripresa sono andati più vicini al gol gli ospiti: in particolare al 14' occasione per Grandolfo, al 28' per Cariolato e al 39' non ce la fa Tardivo a buttare in rete la palla del sorpasso. Tre occasioni per l’Arzi e tre grandi parate per il portiere della Pergolettese, Soncin, che salva letteralmente per tre volte il risultato. Al 21' invece la super occasione per la Pergolettese: decisivo Gemignani che anticipa Abiuso.

La squadra di Crema ha provato a dare fondo alla sua panchina inserendo tutti gli attaccanti a disposizione, ma alla fine non sono arrivati pericoli per il numero uno dell’Arzi, Volpe.

L’Arzignano rimane imbattuto, e si piazza al quarto posto in classifica.

TABELLINO - PERGOLETTESE-FC ARZIGNANO VALCHIAMPO, 1-1 (1-1)

PERGOLETTESE: Soncin, Abiuso (dal 32′ st Cancello), Andreoli, Arini, Artioli, Bariti, Iori (dal 1′ st Vitalucci), Lambrughi, Tonoli, Varas, Verzeni (dal 22′ st Guiu B.).

IN PANCHINA: Cattaneo, Rubbi, Bevilacqua, Corti, Gabelli, Lucenti, Mazzarani, Piccinini, Ruani.

ALLENATORE: Alessandro Fabbro

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Volpe, Antoniazzi, Barba, Bonetto, Cariolato, Casini (dal 32′ st Nchama), Cester (dal 18′ st Tardivo), Gemignani, Grandolfo (dal 32′ st Tremolada ), Molnar, Parigi.

IN PANCHINA: Pigozzo, Saio, Bontempi, Bordo, Davi, Fyda, Grosso, Piana.

ALLENATORE: Giuseppe Bianchini

ARBITRO: Fabrizio Ramondino di Palermo. Collaboratori del direttore di gara: Francesco Piccichè di Trapani, Cosimo Schirinzi di Casarano e Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno.

RETI: al 32′ pt Arini (P) al 46’ pt Grandolfo (A).

NOTE: Ammonizioni: al 42′ pt Lambrughi A. (P), al 36′ st Varas K. (P) al 26′ pt Casini R. (A), al 8′ st Bonetto A. (A).