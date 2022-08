Calcio, Eccellenza: al Bassano 1903 in difesa l'italo-argentino Julian Bruno ex Giorgione

Altro acquisto per FC Bassano 1903 proprio in chiusura del ritiro in montagna: la società ha comunicato nelle scorse ore di aver raggiunto un accordo per la stagione sportiva 2022-2023 con il giocatore di origini argentine Julian Bruno.



Difensore centrale, classe 2000, Bruno, in Italia, ha giocato nellae nelcon cui lo scorso anno ha vinto il campionato.«Sono davvero felice di essere approdato a Bassano - il primo commento in giallorosso di Julian Bruno - conosco la piazza e so quanto sia importante. Sono qui per dare il massimo e portare il mio contributo per fare un grande campionato».