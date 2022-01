A2: il 2022 dell'Anthea Vicenza inizia con una gara rinviata per covid

Inizia con un rinvio il 2022 in campo per l’nel campionato di seriefemminile. Alcune positività al Covid-19 emerse nel gruppo squadra biancorosso impediscono la disputa del match della terza giornata di ritorno del girone B, originariamente in programma domenica alle 17 al palazzetto dello sport di Vicenza contro il

Le atlete coinvolte si trovano comunque in buone condizioni di salute e la società augura loro una rapida guarigione ed una conseguente ripresa degli allenamenti quando sarà possibile. Il torneo continua ad essere letteralmente stravolto dall’andamento del virus e dei contagi, tanto è vero che ne ha risentito persino la finalissima di Coppa Italia di categoria, programmata inizialmente per ieri (OMAG Marignano-Millenium Brescia) e poi slittata per lo stesso motivo.